李四川稱市民只要安定生活 願用經驗回饋新北

國民黨新北市長參選人李四川（右二）到佛光山三重禪淨中心參加「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」活動，逐攤向參加者致意。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天到佛光山三重禪淨中心參加「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」活動，他致詞表示，城市因為有很多人貢獻無私的愛，才能讓社會、國家安定發展，市民只想要安定的生活，未來他會善用自己豐富的行政經驗，回饋新北。

李四川談到，他擔任40多年公務人員，做工程時看過很多災害，包括房子在他面前倒塌，房子倒了、路段了、橋斷了，他都可以恢復，但是災民的心受到傷害，他無法讓災民心靈安定，只有宗教、法師的力量能夠安撫災民，支持災民的心理復健。

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他說，工程人員1坪地蓋5坪房子，只能讓城市變大，只有母親無私的愛、無私的奉獻，才能讓城市變偉大，城市就是因為很多人貢獻無私的愛，才能讓社會、國家安定發展，市民的要求很簡單，只想要安定的生活。

李四川也分享他擔任高雄市副市長期間，有次搭乘高鐵回台北，到便利商店買咖啡，1名店員堅持要請客，他了解原因後，這名店員提到，自從李四川到高雄後，自己每天上班、回家的路變得平坦，騎車多一點安全，可以快快樂樂出門、平平安安回家，所以市民要求的不多，只是希望遇到問題時，市府能全力協助。

李四川表示，全國公務人員的職等他幾乎都做過，他是漁民子弟出身，沒有任何背景，一路一步一腳印努力打拚，希望用長年累積的經驗回饋新北。

佛光山三重禪淨中心監寺如宗法師說，民眾都希望有安定、幸福的生活，只要是肯做事、為老百姓的人，都要給予支持。

國民黨新北市長參選人李四川（中）進行浴佛儀式。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川（前排右二）到佛光山三重禪淨中心參加慶祝佛誕暨母親節素食博覽會活動。（記者賴筱桐攝）

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