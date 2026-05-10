藍白濫砍軍購...政院擬案補救！鍾佳濱曝「跨年度預算」重要性

民進黨立委鍾佳濱今天呼籲國人，共同支持真正強化台灣國防的特別預算，以及其配套的必要條例。（資料照）

藍白8日聯手在立法院三讀通過軍購條例，大砍政院版4700億元，遺漏強化本土國防等多個項目。經民連等民團呼籲賴政府重提第二次國防特別條例、特別預算，府院正積極規劃研擬提出無人機產業相關特別條例草案。對此，民進黨立委鍾佳濱今天呼籲，國人共同支持真正強化台灣國防的特別預算，以及其配套的必要條例。

鍾佳濱指出，上週通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，由於通過的金額只有7800億元，且很多的項目遭到了刪除，甚至未來的採購、付款條件，也都要經過國會很多程序的卡關。因此，有人提出行政部門是否要再提出第二份的特別預算條例，來補這些不足。

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「台灣國防的強化，不只是台灣的國家安全，世界自由民主同盟也都在看。」鍾佳濱認為，現在的區域安全，需要各個國家共同來分擔。當其他民主同盟都大幅提高國防預算的同時，台灣的國會多數卻通過一個這樣「七折八扣」的條例，會讓友邦懷疑，台灣真的有自我防衛的決心嗎。

鍾佳濱表示，行政部門不管是透過年度預算的方式，或透過特別預算的方式，都必須趕快積極地加以補救。不過，跨年度的預算，才能夠讓台灣本土的產業能夠有所準備；一年一度的採購，對於台灣剛剛起步的軍工供應鏈是不夠的，因此國防部不斷地強調，在這樣的一個特別條例當中，包含了軍購、商購，這都要洽美國及盟邦國家；至於「委製」的部分，很大一部分就是要培養本土的產製能力。

鍾佳濱強調，若沒有一個長達4年以上、跨預算年度的預算，廠商是不願意投入設置產線的，呼籲國人共同來支持，能夠真正強化台灣國防的特別預算，以及其配套的必要條例。

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