前進宜蘭原民部落 林國漳推「挺部落．顧原民」政策

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左），前進大同鄉泰雅部落參加聯合運動會。（圖由林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳前進大同鄉泰雅族部落，參加村校聯合運動會，承諾推動「挺部落．顧原民」政策，礦業、地熱發電或觀光開發，都應落實族人參與及同意機制，並推動宜蘭縣籍55歲以上原住民健保費全額補助。

宜蘭縣大同鄉四季、南山、寒溪等多個部落，昨天同步舉辦聯合運動會，民進黨縣長參選人林國漳、國民黨縣長參選人吳宗憲各自上山拉票，選情白熱化。

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林國漳競辦今天（10日）指出，林國漳擔任法扶宜蘭分會長期間，常到原鄉服務，此行遇到許多好久不見老朋友，族人提出部落面臨的窘境，包括道路與橋梁安全、治山防洪、青年返鄉就業、農產運輸、高山農業灌溉、長者照顧、醫療資源不足，另原住民族傳統領域與文化，不應在開發過程中被忽略。

林國漳認為，原住民族政策不能當成選舉口號，必須從部落需求出發，他將推動「挺部落．顧原民」政策，不論礦業、地熱發電或觀光開發，要落實族人參與及同意機制。

教育文化方面，林國漳支持續辦原住民族實驗學校，推動祭儀、傳統技藝、舞蹈振興工作，透過數位典藏、族語教學保存語言與文化記憶，推展部落文化生態旅遊，創造青年返鄉機會。

針對原鄉長者照顧與健康服務，林國漳主張落實「長期照顧10年計畫3.0」，強化文化健康站功能，推動55歲以上原住民族健保費全額補助，減輕家庭負擔。

林國漳（左）與大同鄉泰雅鄉親握手寒暄。（圖由林國漳競辦提供）

林國漳（左）傾聽泰雅族長者的意見。（圖由林國漳競辦提供）

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