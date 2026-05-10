童子瑋提四大兒少政見幫父母減壓 每月1000元育兒消費券

民進黨基隆市長參選人童子瑋官方頻道上架「基隆童學會」節目第2集，對談邀請到教育專業的民進黨立法委員陳培瑜，2人暢談兒少政見的看法。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

適逢母親節，民進黨基隆市長參選人童子瑋官方頻道上架「基隆童學會」節目第2集，對談邀請到教育專業的民進黨立法委員陳培瑜。陳培瑜說，從4大兒少政見協助青年父母減壓，充分看出童子瑋已做好當市長的準備，他也期望未來「童市長」可以活用老建築，讓青年從創業開始愛上基隆。

童子瑋表示，他已經完成3大族群支持政策的發表，從長輩、兒少到青年，將透過市政府結合中央政策，讓每一個年齡的族群都能感受到市政府的關心和支持，「基隆童學會」第2集邀請陳培瑜上節目，主要是希望跟專業立委分享政策構想，也聆聽她的建議。

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童子瑋說，他希望從「生、托、養、學」4大兒少政策的面向，來建立對青年父母減壓的方法。不僅會結合中央的生育津貼，首胎可領16萬，在托育方面更是因應高度通勤的狀況，延長托育時段並鼓勵企業協助，更要在養、學方面，提供每月1000元的育兒消費券和國中小入學禮金。

陳培瑜表示，他認為童子瑋提出的政見，對於基隆來說都非常重要，更是替青年父母減壓的關鍵，從這些完整的規劃中，可以看出「童市長」已經做好立刻上路的準備，她也期許未來童子瑋可以活動地方的文化底藴和老建築空間，協助青年創業，讓他們能夠愛上基隆。

童子瑋也在節目中和陳培瑜一起進行「育兒教養風格測驗」，雙方不約而同都測驗出「鬼針草父母」的結果。童子瑋說，測驗說「鬼針草父母」的核心思想就是「孩子開心最重要」，他是非常認同的，因為對自己來說所謂的成長，最重要的，就是要打造一個讓每個人的潛能都能自由發揮的地方。

民進黨基隆市長參選人童子瑋官方頻道上架「基隆童學會」節目第2集，對談邀請到教育專業的民進黨立法委員陳培瑜，2人暢談兒少政見的看法。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

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