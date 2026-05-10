蘇巧慧提婦女政見 李四川：對手反對財劃法新北增300億預算

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧先前提出婦女政見，國民黨新北市長參選人李四川表示，所有政策都必須要有預算，但是對手先前反對財劃法讓新北增加300多億元預算。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧先前公布「女力成績單」，表示未來將爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，並爭取生育津貼、育兒津貼加碼等政見。對此，國民黨新北市長參選人李四川表示，所有政策都必須有預算，但去年修正的財劃法，他的對手反對新北增加300多億元預算。

李四川今天出席慶祝佛誕暨母親節素食博覽會，媒體提問，對手蘇巧慧提出學校與公家機關免費提供衛生用品，以及育兒津貼要提高到10萬元政策的看法。

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李四川表示，政府在學校推行的這些政策，大概在2023年就已經執行了，當然所有的政策都必須要有預算，去年的《財劃法》，他的對手反對新北市增加300多億元預算，還好有國民黨跟民眾黨推動通過《財劃法》修法，讓預算能夠增加，如果年底他當選，他會善用預算，做好婦女政策。

對於婦女政見，李四川說，這2個月他拜訪包括新手媽媽在內很多的婦女朋友，針對婦女朋友們提出的需求，他會提出完整計畫並提出政見。

此外，今天是母親節，李四川也藉機感謝太太，把全家照顧得這麼好，他和兒子已經預定安排一個行程來為她慶祝。

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