臉書喊退黨就被民眾黨註銷黨籍 張育萌：徐瑞希案搬臉書貼文當證據

張育萌指出，民眾黨中央在徐瑞希案中，將朱惠蓉等人的狀況用來答辯，並稱這是民眾黨慣例，這讓張直言：「民眾黨怎麼這麼厚顏無恥？」（資料照）

公共電視前董事徐瑞希打官司請求確認「民眾黨員資格存在」勝訴，引發外界關注。民眾黨創黨前黨員「大媽老司機」朱蕙蓉日前在臉書提到「被退黨」過程，強調只是在臉書喊退黨，就被黨中央「自動退黨」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，民眾黨中央在徐瑞希案中，將朱惠蓉等人的狀況用來答辯，並稱這是民眾黨慣例，這讓張直言：「民眾黨怎麼這麼厚顏無恥？」

張育萌9日在臉書發文表示，朱惠蓉貼出登入民眾黨官網後跳出的系統訊息截圖，顯示「您的黨員身分已被註銷」，註銷原因是「黨員自願退黨者，自聲明日起兩年內不得再申請入黨」。張提到，在徐瑞希告民眾黨時，民眾黨中央用「朱蕙蓉也是在社群公開聲明退黨」來答辯。

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張育萌指出，當時台北地院訊問周榆修，要瞭解民眾黨處理退黨的規定、流程和慣例，法院認為，徐瑞希只是在臉書上貼退黨貼文，黨中央自動認定就產生效力，在認定和舉證上都有困難。張續指，而民眾黨章程上明明寫著「黨員得以書面通知退黨」，但民眾黨中央卻把「朱蕙蓉等7人」搬出來，聲稱歷來黨員很多「以在個人社群平台張貼公開聲明之方式退黨」，並貼出貼文截圖，強調這在民眾黨是「行之有年的慣例」。

張育萌提到，法院認為「其他人怎麼退黨」，跟徐瑞希算不算「成功退黨」根本無關所以，一審還是判黨中央敗訴，徐瑞希黨員資格存在。張育萌說，當他看到朱惠蓉貼的截圖，才知道她自己也不知道「被退黨」，整個民眾黨官網也找不到退黨聲明書。

張育萌質疑：「所以民眾黨中央真的會派人海巡，看到誰說要退黨，就趕快來把他黨籍註銷，在民眾黨眼中，『吵著要離婚』就是『已經離婚』，抱怨『不想工作了』就視同辭職。」張批評：「民眾黨怎麼這麼厚顏無恥？為了要把徐瑞希趕走，還敢拿『朱蕙蓉等7人』的臉書退黨，去法庭上替自己辯護。」

許多網友紛紛留言表示：「柯先生最常講sop，結果施行下來還是隨便認定。」、「完全沒有制度的黨。」、「臉書上書，也能算書面嗎？」、「跳脫魔窟，才是正確選擇。」、「黨章上載明的是一套，做的是一套！」

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