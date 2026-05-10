母親節莊競程首曬妻子合照 網歪樓：像韓星

母親節到來，民進黨新竹市長參選人莊競程首曬與妻子的合照。（照片取自莊競程社群貼文）

今天是母親節，政治人物都不忘祝福大家母親節快樂。民進黨新竹市長參選人莊競程也曬了張與妻子的合照，祝福大家母親節快樂，並感謝妻子照顧好家庭，讓他全心為新竹市努力。結果網友歪樓，直呼「老婆像韓星」、「多帶你老婆出來拜票就對了」。

莊競程提到，拍定裝照時，老婆其實完全沒化妝、沒有準備，穿著也很隨性，卻被攝影師臨時拉進來，和他一起拍下這張合照。拍完後，老婆輕輕對他說：「如果這座城市需要你，你就去幫大家把那個好的新竹找回來，家裡的事，有我支持你」。

請繼續往下閱讀...

莊競程說，那一刻，心裡真的很感動。雖然今天是母親節，但他依然沒有時間陪伴家人，謝謝老婆一直默默扛起家庭、照顧孩子，也謝謝老婆給他最大的力量與支持。

莊競程也謝謝自己的媽媽，長年來一直是家裡很重要的支柱，把家裡照顧得很好，讓他在人生各個階段都能安心往前衝。

也因為有家人的支持，這份愛與信任，讓他更無後顧之憂、更堅定要用其所有的專業與能力，把新竹變成一個安心生活、彼此照顧、充滿希望的幸福智慧城市，並祝福大家母親節快樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法