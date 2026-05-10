里長跨區參戰！國民黨台北市議員中山大同初選揭曉 李易儒贏了

國民黨台北市黨部主委戴錫欽（中）宣布，大安區里長李易儒（右）在中山大同選區市議員初選民調中勝出。左為初選落敗的中央委員盧威。（記者董冠怡攝）

國民黨籍台北市議員第四選區（中山、大同）預計提名四席，除了現任的葉林傳、陳炳甫、柳采葳之外，另由新人中央委員盧威、從大安／文山轉戰選區的車層里長李易儒兩人，爭取最後一個名額，主委戴錫欽今（10）天公布初選民調結果，最後由李易儒以68.66%勝出。

中山、大同選區共有5人登記參選，包括葉林傳、陳炳甫、柳采葳3名現任議員，以及盧威、李易儒兩新人，在保障現任的前提下，前3位優先確認獲得提名，剩下盧、李兩人7日至9日進行全民調，今天早上10點45分公布完整結果。其中，李易儒享有新人加權30％，加權前支持率為52.816％、加權後為68.66％；盧威支持率為47.184%。

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戴錫欽說，經過艾普羅、遠見兩家民調與黨中央公布的加權機制後，由李易儒獲得提名，盧威也展現君子風度，希望國民黨能夠團結，第四選區四席全上。

李易儒會後受訪表示，非常感謝一路以來的支持，眾所周知，雖然準備時間很短，但是支持者的熱情與鼓勵、志工夥伴的幫忙，成為他最大的助力。初選過了就是責任跟承擔的開始，面對大選會繼續努力、衝刺，不會辜負每一名支持者的期待。

盧威僅說：「我就先沉澱一下，我會全力幫國民黨提名的候選人。」

李易儒民調勝出。（國民黨市黨部提供）

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