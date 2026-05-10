政院擬另提新特別條例補軍購4700億 國民黨：不照單全收就扣帽子？

國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

國民黨、民眾黨前天（8日）聯手在立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，比行政院版少了4700億元，對於如何補足整體防衛體系所需關鍵戰力，據了解，府院正積極規劃研擬中，尚未最後定案，在納入年度預算有排擠問題，另提無人機產業相關特別條例草案是最可行的方式。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，行政院的做法讓人有一種「只要不照單全收，就先扣帽子」的感覺。國防安全當然重要，但不能動不動就把在野黨抹成「對中共讓步」，這種情勒式政治操作，對民主討論沒有幫助。

行政院去年11月提出國防特條例的預算規模為1.25兆元，但藍白8日聯手通過的法案，上限僅匡列7800億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。

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政院人士強調，行政院版涵蓋「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系，環環相扣、缺一不可，藍白聯手刪除4700億元後，賴總統即表示希望儘速建立起國防自主能力，行政院也強調會鍥而不捨儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，國防部也將積極研處相關方案。

林沛祥表示，國民黨團的立場很清楚：支持合理、必要、真正有戰力的國防投資，但不代表行政院提什麼，我們就要閉眼蓋章。尤其特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的「萬用提款機」，今天缺錢就包一包丟進特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？

林沛祥強調，國民黨團會嚴格審查每一筆預算，把人民辛苦的納稅錢精準用在民生與真正必要的國防建設上，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。畢竟，人民期待的是有效治理，不是天天上演「不給錢就是不愛台灣」的政治連續劇。

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