為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院擬另提新特別條例補軍購4700億 國民黨：不照單全收就扣帽子？

    2026/05/10 10:51 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

    國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

    國民黨、民眾黨前天（8日）聯手在立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，比行政院版少了4700億元，對於如何補足整體防衛體系所需關鍵戰力，據了解，府院正積極規劃研擬中，尚未最後定案，在納入年度預算有排擠問題，另提無人機產業相關特別條例草案是最可行的方式。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，行政院的做法讓人有一種「只要不照單全收，就先扣帽子」的感覺。國防安全當然重要，但不能動不動就把在野黨抹成「對中共讓步」，這種情勒式政治操作，對民主討論沒有幫助。

    行政院去年11月提出國防特條例的預算規模為1.25兆元，但藍白8日聯手通過的法案，上限僅匡列7800億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。

    政院人士強調，行政院版涵蓋「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系，環環相扣、缺一不可，藍白聯手刪除4700億元後，賴總統即表示希望儘速建立起國防自主能力，行政院也強調會鍥而不捨儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，國防部也將積極研處相關方案。

    林沛祥表示，國民黨團的立場很清楚：支持合理、必要、真正有戰力的國防投資，但不代表行政院提什麼，我們就要閉眼蓋章。尤其特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的「萬用提款機」，今天缺錢就包一包丟進特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？

    林沛祥強調，國民黨團會嚴格審查每一筆預算，把人民辛苦的納稅錢精準用在民生與真正必要的國防建設上，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。畢竟，人民期待的是有效治理，不是天天上演「不給錢就是不愛台灣」的政治連續劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播