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    首頁 > 政治

    普發現金2.0來了？ 羅明才提特別條例 每人發1萬「國民支援金」

    2026/05/10 10:42 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委羅明才。（資料照）

    國民黨立委羅明才。（資料照）

    全民普發現金1萬元甫於4月底截止，國民黨立委羅明才提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全普發1萬元「國民支援金」，預估國庫因此支出2360億元，該案已於前天（8日）立法院會一讀，交付經濟、財政兩委員會審查。

    立法院財政委員會去年3月初審通過預算法增訂第81條之1條文草案，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120％，或超徵3000億元時應普發現金。但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商。去年8月立法院會決議另定期處理後，擱置至今。不過，立法院國民黨團於4月24日院會又提出相關修法，主張全年實徵淨額達到當年度預算編列數115％時，如有賸餘應辦理普發現金，該案已逕付二讀，交付黨團協商。

    行政院長卓榮泰於4月28日接受民進黨立委吳秉叡質詢時表示，國家若將賸餘全數發放，將導致軌道建設、國防及社福等重大發展因缺乏財源而停滯，甚至需舉債支應，對國家得不償失；財政部長莊翠雲則允諾，將更精進稅收估測。

    不過，羅明才等23名藍委仍提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全普發1萬元「國民支援金」。羅明才表示，中東局勢動盪，引發國際能源與原物料價格劇烈波動，通膨壓力持續升高。韓國政府已於今年3月底緊急通過高達26.2兆韓元的補充預算案，針對所得水準後70％的民眾發放「高油價損失支援金」，以擴張性財政穩固民生、支撐內需。

    羅明才說，反觀我國同受高油價與通膨衝擊，萬物齊漲，薪水卻不漲，實質薪資遭通膨侵蝕，基層民眾生活負擔日益沉重。為減緩人民負擔、提振民間消費及擴大內需，因此擬具「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，明定發放全體國民支援金每人1萬元，而特別條例的主管機關為國發會，辦理發放現金的規劃、推動及宣導。

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