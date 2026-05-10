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    首頁 > 政治

    慶祝母親節 立委鍾佳濱服務處公益修眉挺女性散發自信美

    2026/05/10 10:29 記者羅欣貞／屏東報導
    公益修眉為參加者修出最適合自己的面容神采。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    公益修眉為參加者修出最適合自己的面容神采。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    慶祝母親節，挺屏東的媽媽們，民進黨立法委員鍾佳濱服務處舉辦「公益修眉與畫眉」活動，邀請第一屆大武山職場新人賞得主張曉微團隊現場操刀，吸引眾多女性參與，透過專業眉型設計，讓媽媽們在歡慶佳節之餘，找到最適合自己的面容神采。

    立委鍾佳濱今（10）日感性表示，現代女性角色日益多元，早已從「造咖（廚房）」走向「亭仔跤（騎樓）」，甚至勇於步上街頭。他觀察到在近期的公民運動中，許多母親為了下一代的未來挺身而出，展現堅毅力量。舉辦修眉活動，不僅是服務，更是一種祝福，希望女性在各個領域發光發熱時，都能像找到合適眉型一樣，找到最自信、最自在的樣子。

    大武山職場新人賞得主張曉微則分享，深耕美學與霧眉教學10年，最能體會職業婦女兼顧家庭與工作的辛勞。身為母親，她希望發揮自身專業，透過一對一的眉型修飾，幫助每位女性找回屬於自己的美麗與自信，「讓大家不只是辛苦的媽媽，更是閃耀的自己。」

    鍾佳濱擔任模特兒，示範不同臉型適合的眉型。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    鍾佳濱擔任模特兒，示範不同臉型適合的眉型。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    公益修眉活動挺女性散發自信美。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    公益修眉活動挺女性散發自信美。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

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