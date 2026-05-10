安倍晉三夫人四度造訪紅毛港保安堂 林智鴻：感念安倍生前支持台灣

安倍昭惠（左）與林智鴻（右）合影。（記者葛祐豪翻攝）

日本已故首相安倍晉三夫人安倍昭惠，昨（9）日第四度造訪鳳山區紅毛港保安堂，並率80位日本各界菁英向安倍紀念銅像致意，議員林智鴻也應邀出席，與台日關係協會會長謝長廷等中央、地方重要人士到場致意；在場民眾感念安倍生前對台灣的支持，場面溫馨。

上個月才受政大安倍晉三研究中心「安倍政經塾」邀請，成為「首屆塾生」的林智鴻表示，安倍生前提出「台灣有事，就是日本有事」等主張，深遠影響日本對台政策，且讓台灣在地緣政治的能見度、重要性皆大幅提升，也使承繼「安倍路線」的現任首相高市早苗，去年11月在備詢時提出針對中國對台動武「可能構成日本存立危機事態」，並可依法行使集體自衛權的主張。

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林智鴻認為，安倍論述對台灣的正面影響，值得每位台灣人的敬重，因此安倍昭惠數度參訪紅毛港保安堂時，他也全程陪同，這次也不例外，就是要感謝這位已故日本政治巨人對台灣的關懷；他也透露，安倍昭惠不只數度來台訪問，去年5月還曾特地前往和歌山市，親自欣賞來自高雄的國小學生音樂演出，顯見她對台灣與高雄有著非常深厚情感。

林智鴻指出，紅毛港保安堂去年4月也曾接待高市早苗，那時她以自民黨眾議員身份，參與「安倍紀念公園」揭牌儀式，該廟宇也獲日本政府指定為進行「二戰日本海外軍人遺骸資料調研」的台灣指定窗口，幾乎每天有來自日本的團體客或散客，特別前往參拜追思安倍晉三。

對於紅毛港保安堂主委張吉雄努力奔走，讓該廟宇成為兼具歷史縱深、宗教文化與民間交流的台日友好窗口，林智鴻表達感謝，認為能一併帶動高雄在國際社會的能見度，這也是總統府資政、台日關係協會會謝長廷所主張台日關係「善的循環」最真實的展現，讓高雄、台灣與日本交流更加密切與友好。

陳其邁（右）、謝長廷（中）等人歡迎安倍昭惠（右二）四度造訪紅毛港保安堂。（記者葛祐豪翻攝）

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