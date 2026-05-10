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    首頁 > 政治

    李四川母親節感性發文「愛要及時，她在等」

    2026/05/10 09:56 記者俞肇福／新北報導
    今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川今天（10日）在臉書貼文，他感性呼籲民眾「愛要及時，回家看看媽媽；或者打一通電話」。（擷取自臉書）

    今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川今天（10日）在臉書貼文，他感性呼籲民眾「愛要及時，回家看看媽媽；或者打一通電話」。（擷取自臉書）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（10日）在臉書（facebook）母親節貼文，今天是母親節，他表示，「愛要及時，她在等」！呼籲民眾「今天，回去看看她；或者，撥一通電話吧。」祝福天下的媽媽母親節快樂！

    李四川表示，做工程的把城市蓋大；當媽媽的把孩子拉拔大，這座城才真正偉大。

    過去數十年公務生涯，自己把心思都放在工作上，能回家的次數很少。直到媽媽住院那一個月，反而成了他跟媽媽這幾年相處最多的時光。這份遺憾，讓自己更明白——每一個被撐起來的城市背後，都有一位又一位這樣的母親，撐起一個又一個家。

    李四川表示，下一個階段，他想把新北市的育兒、教育、長照再往前推一步。讓年輕人不必為了機會離鄉，也讓辛苦半輩子的長輩，在熟悉的巷口就能被照顧。這樣，每一位媽媽才能真正放心。

    如今自己也為人父母，與太太一路把孩子拉拔大，才更清楚，有時候，父母要的不多，只是想看看你的笑容，聽聽你的聲音。他呼籲，今天，回去看看她；或者，撥一通電話吧。「愛，要及時，她在等。」

    李四川最後祝福「全天下的母親，母親節快樂」！

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