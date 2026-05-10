為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳宗憲走訪宜蘭原鄉獲耆老賜名「鐵木」 寓意驍勇善戰的勇士

    2026/05/10 09:48 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左2）走訪大同鄉，獲耆老楊有福（中）賜名「鐵木」。（圖由吳宗憲競辦提供）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左2）走訪大同鄉，獲耆老楊有福（中）賜名「鐵木」。（圖由吳宗憲競辦提供）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲走訪大同鄉泰雅族原鄉，獲高齡91歲崙埤部落耆老楊有福賜名「鐵木（Temu）」，寓意「驍勇善戰的勇士」，象徵族人期許和肯定，預祝他高票當選。

    吳宗憲競選辦公室今天（10日）指出，吳宗憲昨天在宜蘭縣議員沈志弘陪同下，走訪大同鄉寒溪、崙埤、南山及四季部落，參與當地的村校聯合運動會，與原住民鄉親握手合照，氣氛熱絡。

    吳宗憲說，大同鄉幅員遼闊，面臨交通、醫療、教育、產業發展等諸多挑戰，需要更多資源挹注，他若有機會承擔縣政，將與在地議員、部落領袖密切合作，持續推動原鄉建設、觀光與文化保存，讓更多人願意回鄉、留鄉發展。

    崙埤部落耆老楊有福為吳宗憲賜名的「鐵木」，源自於族人祖先之名，這位祖先昔日從桃園拉拉山遷徙到大同鄉，是個驍勇善戰的勇士和獵人，具有做事敏捷、態度謙和、明事理的特質。楊有福說，賜名便是將祖先祝福與好運賜予吳宗憲，希望他高票當選，更期待未來能把縣政做得更加完善。

    吳宗憲感謝耆老的賜名，他非常喜歡「鐵木」名字，也會放在心上提醒自己，日後無論走到哪裡，都要秉持初心，與鄉親站在一起，努力為宜蘭打拚，讓宜蘭走新路。

    91歲大同鄉崙埤村部落耆老楊有福（右）跟吳宗憲說，「鐵木」族名，寓意「驍勇善戰的勇士」。（圖由吳宗憲競辦提供）

    91歲大同鄉崙埤村部落耆老楊有福（右）跟吳宗憲說，「鐵木」族名，寓意「驍勇善戰的勇士」。（圖由吳宗憲競辦提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播