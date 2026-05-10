吳宗憲走訪宜蘭原鄉獲耆老賜名「鐵木」 寓意驍勇善戰的勇士

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左2）走訪大同鄉，獲耆老楊有福（中）賜名「鐵木」。（圖由吳宗憲競辦提供）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲走訪大同鄉泰雅族原鄉，獲高齡91歲崙埤部落耆老楊有福賜名「鐵木（Temu）」，寓意「驍勇善戰的勇士」，象徵族人期許和肯定，預祝他高票當選。

吳宗憲競選辦公室今天（10日）指出，吳宗憲昨天在宜蘭縣議員沈志弘陪同下，走訪大同鄉寒溪、崙埤、南山及四季部落，參與當地的村校聯合運動會，與原住民鄉親握手合照，氣氛熱絡。

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吳宗憲說，大同鄉幅員遼闊，面臨交通、醫療、教育、產業發展等諸多挑戰，需要更多資源挹注，他若有機會承擔縣政，將與在地議員、部落領袖密切合作，持續推動原鄉建設、觀光與文化保存，讓更多人願意回鄉、留鄉發展。

崙埤部落耆老楊有福為吳宗憲賜名的「鐵木」，源自於族人祖先之名，這位祖先昔日從桃園拉拉山遷徙到大同鄉，是個驍勇善戰的勇士和獵人，具有做事敏捷、態度謙和、明事理的特質。楊有福說，賜名便是將祖先祝福與好運賜予吳宗憲，希望他高票當選，更期待未來能把縣政做得更加完善。

吳宗憲感謝耆老的賜名，他非常喜歡「鐵木」名字，也會放在心上提醒自己，日後無論走到哪裡，都要秉持初心，與鄉親站在一起，努力為宜蘭打拚，讓宜蘭走新路。

91歲大同鄉崙埤村部落耆老楊有福（右）跟吳宗憲說，「鐵木」族名，寓意「驍勇善戰的勇士」。（圖由吳宗憲競辦提供）

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