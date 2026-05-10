蘇巧慧：祝福天下的媽媽母親節快樂

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天（10日）早上參加瑞芳區瑞慈宮安座45週年活動，祝福天下媽媽母親節快樂。（記者俞肇福攝）

今天是母親節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（10日）上午前往瑞芳，被問到怎樣度過母親節時？她表示，今天是瑞芳瑞慈宮建廟安座45週年的繞境活動，她特別一大早來這裡和鄉親大家在一起，她要祝福自己媽媽「母親節快樂」！也祝福天下的媽媽們「母親節快樂」！

蘇巧慧說，今天是我們瑞芳瑞慈宮建廟安座45週年的繞境活動，看到整個瑞芳都會動起來，是瑞芳的盛事，非常非常地高興。那其實在瑞芳，有很多計畫，不管是她參與過動土的瑞芳長照醫療大樓，或者是台 62 線一端要延伸到萬里、金山，一端要從瑞芳延伸到宜蘭，她和在地的民進黨議員林裔綺、張錦豪都長期的關心。

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她表示，未來也會持續推出更多的政見跟願景，希望讓瑞芳的美被更多人認識，也讓瑞芳更進步。

記者詢問蘇巧慧，今天是母親節，有準備如何過母親節？蘇巧慧說，她首先先來這裡跟瑞芳的模範母親，跟瑞芳的媽媽、今年的爐主和主委聚在一起。至於她自己的話，她很謝謝媽媽，替她把孩子照顧得很好，然後媽媽自己有畫畫的興趣，也把自己照顧得很好。

蘇巧慧透露，她昨天晚上特別抽空回家，陪她看了10分鐘的唱歌節目。那媽媽，看到自己這麼認真工作，也喜歡工作，她想媽媽會喜歡她現在的樣子。蘇巧慧最後說，祝媽媽母親節快樂，也祝天下的媽媽都母親節快樂！

圖為台62線延伸新建計畫案，一端計畫從瑞芳延伸到宜蘭頭城，一端將延伸到新北市萬里。（民進黨新北市長參選人蘇巧慧提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天（10日）早上參加瑞芳區瑞慈宮安座45週年活動，圖左為瑞慈宮主任委員周樹木。（記者俞肇福攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天（10日）早上參加瑞芳區瑞慈宮安座45週年活動。（記者俞肇福攝）

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