何欣純呼籲江啟臣及國民黨立委 支持行政院無人機條例

何欣純（中）要在野黨支持無人機條例。（記者蘇金鳳攝）

立法院通過在野黨版本的軍購條例，預算為7800億元，民進黨中市長參選人何欣純今天受訪時強調，行政院打算提出第2次無人機特別條例，當然只希望立法院不分顏色的立委全力來支持，更重要是關係的台中市基礎工業、傳統產業可升級轉型進入到無人機的供應鏈內，她還呼籲國民黨的市長參選人、立法院副院長江啟臣及國民黨立委要支持。

「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」八日通過在野黨版本，通過七千八百億元，傳出行政院將再提無人機條例。

請繼續往下閱讀...

民進黨中市長參選人、立委何欣純與民進黨議員陳淑華及林祈烽等人至西屯市場發康乃馨，受訪表示，這次國防軍購特別條例依在野黨版本通過被刪到7800億元，據了解行政院打算提起第二次無人機特別條例，她當然支持，希望立法院不分顏色的立委一起全力來支持。

何欣純表示，因為第一個是關係到國防安全的韌性及國防產業安全自主的問題，更重要是關係的台中基礎工業、傳統產業可升級轉型進入到無人機的供應鏈內，這對台中市的產業發展極其重要，這對台中市民的經濟、生計、職場及工作機會非常重要，再次呼籲在野黨不要拖延。

她更點名立法院副院長江啟臣，若行政院提出第二次的無人機的採購特別預算，希望他跟其他的國民黨委員能夠支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法