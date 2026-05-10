陳其邁「很愛打電話」張惇涵認證 加碼曝賴瑞隆也不遑多讓

行政院秘書長張惇涵透露，去年跨年夜第一通電話就是陳其邁打來的。（記者葛祐豪攝）

高雄市長陳其邁習慣親自打電話追蹤工作進度、詢問市政細節，被外界戲稱「很愛打電話」；行政院秘書長張惇涵昨（10）日在高雄透露一段秘辛，去年跨年夜第一通電話就是陳其邁打來的，詢問「陽明交大與清大分校的工程經費撥款了沒？」，他更加碼賴瑞隆也不遑多讓。

陳其邁「很愛打電話」連前總統蔡英文都知道，蔡曾在社群說:「我以為卸任後，不會再接到陳其邁市長的電話，沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給我」。

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「台灣好生活」2026縣市政策說明會《高雄首發場》昨天下午舉行，與會的行政院秘書長張惇涵透露一段秘辛說:「去年跨年夜的第一通電話是誰打給你的？我的是陳其邁市長」，本以為他要講新年快樂，結果卻劈頭就問，陽明交大跟清大分校，年度9.7億的工程經費，中央撥款了沒？

張惇涵說，之後經過行政院副院長鄭麗君的協調，卓榮泰院長拍板，高雄在地大學組成聯盟，結合陽交大與清大分校，設立「國家重點領域校際研教園區」，計畫預算132億，中央補助100億，為南台灣培養高科技高階人才。

他強調，陳其邁就是「緊緊緊」，這10年中央挹注高雄的預算總共8229億，高雄自己也很努力，已經連續5年零舉債。「把煉油廠變台積電，從不被看好到輕軌成圓，長照據點全國最多、平價教保六都第一」。

張惇涵進一步透露，現任的市長很會打電話，要接棒的賴瑞隆也不遑多讓，前陣子急call他，說要討論兩件事。第一件是現在仍有11.5萬勞工使用「勞退純舊制」，賴瑞隆希望在勞僱合意下，能舊制轉新制，增加勞工所得，目前中央正在積極溝通、正面處理；第二件則是大林蒲遷村的預算，中央也會全力支持，讓鄉親啟動新生活。

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