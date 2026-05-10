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    首頁 > 政治

    黨員自辦民調？國民黨中市黨部：議員太平選區就是只提這2席

    2026/05/10 07:20 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨部副主委陳明振表示，中市議員選舉，國民黨就是提名34席。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部副主委陳明振表示，中市議員選舉，國民黨就是提名34席。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨台中市黨部的提名小組本週將開會，確定台中市議員選舉受理領表的時間，不過，市黨部前副主委張書華有意參選台中市第12選區（太平）前幾天在網路群組張貼圖卡，聲稱「7日至9日進行太平區議員電話民調」；對此，市黨部現任副主委陳明振表示，黨部不清楚此事，「太平就是只提名2席，就是賴義鍠與黃佳恬」，並沒有空間多提名一席。記者試圖瞭解張書華用意，但目前仍無法取得聯繫。

    由於張書華在6日晚上突然在網路群組上貼圖卡，表示5月7日至9日進行太平區議員的電話民調，請大家唯一支持張書華，引起地方熱議，而副主委陳明振受訪時表示，黨部不清楚此事，也非黨部所做；顯示這一民調任何結果，市黨部並不會接受。

    陳明振強調，提名小組已確定台中市共提名34席，也依程序分階段完成提名，有缺額就進行民調，目前的程序就是待提名小組確定領表登記時間後，34名被提名人領表後再進行審查，只要符合資格就提交黨中央公布。

    陳明振指出，在受理34名被提名人領表登記後，若有非被提名的黨員要登記，也會開放登記，但提名小組會在審查過程，邀請非被提名人來黨部，說明基於提名辦法，黨部需要以勝選為考量，因此無法再提名其他未在被提名的名單中。

    陳明振強調，市黨部送給黨中央的提名名單就是被提名的這34人，不會再增加其他人選。

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