藍白軍購條例狂砍4700億 學者示警：恐影響台灣之盾、無人機發展

立法院8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

立法院8日通過國防特別條例，預算上限降至7800億，大砍政院版草案4700億元，且排除商購、委製項目。國防安全研究院研究員沈明室指出，被砍掉的預算項目，無論是委製、商購、自主研發生產，都很必要，恐影響台灣之盾建構、無人機發展，並讓國軍只能使用落後裝備；國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，目前通過的7800億是「救急」，後續短差的4700億元則旨在落實深化台灣國防工業，攸關台灣長治久安。

國防院國家安全所研究員沈明室指出，立法院通過版本內容大部份為美國確定軍售或未來準備軍售予台灣的項目，包含海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲等。與台灣之盾相關的天弓四型高層防空飛彈系統，以及具備AI輔助的C5ISR指管系統，均被從本次國防特別條例移除。

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沈明室表示，從中東伊朗戰爭可以看出整合不同防空系統的必要性，用單一形式針對單一威脅的型態已經過時，現在需要C5ISR或AI系統。而這次除了中科院自行製造的天弓飛彈預算被拿掉，系統整合AI也未被納入條例，對未來台灣之盾的建構影響甚鉅。

沈明室示警，一旦防空系統能力不足，中共要進行大規模軍演、飛彈試射、灰帶襲擾時，台灣就沒有能力有效反制。

無人機系統方面，沈明室指出，先前向美國購買彈簧刀300無人機，是因為有急迫性需求，無人機由於具備成本低、精準度不高、可能受反制系統干擾等特性，消耗量非常高；在美國去除紅色供應鏈的情況下，台灣也應建構自己的無人機產業，以期成為美國供應鏈的一部分，既能強化國防武力，又能強化國防產業規模，對經濟也有助益。

後勤能量建構方面，沈明室指出，國防部軍備局205兵工廠已經從原址遷移，現在正是更新生產線、提高生產效率的好機會，然而「軍備產能新（擴）建產線」項目只因為不是軍購、而是商購，就被刪掉。當中共包圍台灣、發生長期性戰爭時，台灣國防生產能量就非常重要。

此外，沈明室也指出，行政院1.25兆版本中，有一筆金額不大、約100億元的預算，是用於部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN），可以讓士兵透過平板電腦掌握現在的位置、友軍的位置，兼具指引方位、聯繫、決策指揮協助等功能，國內外許多生存遊戲玩家已在使用TAK系統，如今我國正規部隊裝備還不如民間玩家，這筆預算也被砍掉，實在令人難以接受。

沈明室表示，被砍掉的預算項目，無論是委製、商購，或自主研發生產，都很必要，如果這次特別條例沒有過，在野黨就應保證能編在今年或明年的預算。若未來又故意不讓相關預算通過，那明顯目標就是要破壞國防、損害國防。

沈明室建議，執政黨也可以考慮針對商購、委製、國防自主項目、台美合作生產等，另提一份國防特別條例，送入立法院審議。不能造成國防安全的空窗期，也不能讓國軍官兵因為預算沒通過，仍然使用比較傳統、落後的裝備。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也認為，未來一定要以補充的方式，將商購、委製的項目列入預算中，如今朝野跨出第一步，慢慢走向有共識，未來對於扶持國內產業，非常關鍵。

蘇紫雲也認為，未被納入的4700億元預算未來可能透過年度預算或另設特別條例解決。他指出，目前通過的7800億元國防特別條例是「救急」，向美國採購武器，後續短差的4700億元則旨在落實深化台灣國防工業，攸關台灣的長治久安。

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