母親節揪甘心！沈伯洋被妻認證「神隊友」：每晚回家堅持洗碗

適逢母親節，民進黨立委沈伯洋發布與妻子Sandy及女兒「麻糬」同框，一起製作蛋糕的溫馨影片。（擷取自沈伯洋YouTube頻道）

明天適逢母親節，民進黨立委沈伯洋今（9日）發布與妻子Sandy及女兒「麻糬」同框，一起製作蛋糕的溫馨影片。沈伯洋感謝兩位母親的栽培，並呼籲社會共同分擔照顧孩子的責任；沈妻則大讚他即使行程繁忙，仍是照顧家庭的「好隊友」，不僅利用空檔陪伴女兒，即使每天深夜回家也堅持洗碗。

影片中，沈伯洋與Sandy、「麻糬」共同入鏡，一起製作蛋糕。沈伯洋表示，自己平常會向家人說「我愛你」，一是受到妻子的影響，二是在收養女兒前曾閱讀許多文獻，學習以「愛」圍繞孩子。這又分為兩個階段，首先是時常讓小孩知道父母的愛、是永遠的避風港，接著是等待孩子愛你，形成一個循環。沈也提到，他時常提醒自己對家人的愛，這有助於在發生爭吵時，避免口出惡言。

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被問及最想針對哪些事向母親道謝？沈伯洋向自己的兩位母親表達感謝，對於在天上的媽媽，沈憶及去年初曾親口向她表達愛意，並呼籲大眾記得向媽媽說「我愛你」；對於現在的媽媽，沈伯洋感謝她自小的養育及物質、精神上的支持，無論自己有何心事或憂愁都會幫忙解決，永遠都會準備好吃的麵，包括面對政治與學術上的困難時，媽媽總是給予強大的力量。

「他是我的好隊友！」Sandy直言，沈伯洋是很重視家庭的人，過去時間充裕時，天天親送女兒上下課，很珍惜與孩子相處的時光；後來比較忙、週末常有行程，但令人感動的是，沈伯洋仍會利用中間空檔回家擁抱女兒、陪玩扮家家酒，再出門繼續行程，讓孩子感受到父親的陪伴。

此外，Sandy透露，沈伯洋有一項感人的堅持，就是「每天晚上都要洗碗」，因為以前有空都是三人一起吃晚餐，自己負責備餐、沈負責善後洗碗。後來即便行程結束，回家已是晚間10時、11時，沈伯洋仍堅持由他負責洗碗，並藉著這段時間與她和女兒交流日常，在忙碌中仍相當重視、關心家庭，「會覺得有被很溫暖地支持著。」

談及未來的家庭活動，Sandy笑稱，期盼未來全家能一起去露營，沈伯洋就是一名「工具控」，喜歡一開始就採買超多裝備，大家在大自然中分工合作，全家一起參與的感覺很好。

沈伯洋在影片尾聲強調，照顧小孩非常辛苦，母親節不是只有這一天，母親一年365天都非常辛苦。現代社會中的母親仍承受諸多責任，大家應共同分擔培養與照顧小孩的責任。

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