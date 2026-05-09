巴拉圭總統走訪台南 大啖阿霞飯店台菜、動手做鳳梨酥

總統賴清德（中）中午以地主身分，安排巴拉圭總統貝尼亞（右）在台南著名的阿霞飯店，品嚐最道地的台菜。（圖擷取自林佳龍臉書）

友邦巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña）訪台，今日在總統賴清德、外交部長林佳龍的陪同下走訪台南，上午參訪南科管理局與國網雲端算力中心，中午於台南著名的阿霞飯店用餐，下午參觀奇美博物館，並至奇美食品幸福工廠，親手嘗試做鳳梨酥。

林佳龍今日透過臉書表示，在賴清德總統率領下，他們陪同巴拉圭總統貝尼亞走訪台南。上午先前往南科管理局與國網雲端算力中心，了解台灣在AI、算力與科技治理上的發展成果。

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林佳龍指出，賴總統中午以地主身分，安排貝尼亞在台南著名的阿霞飯店，品嚐最道地的台菜。席間，貝尼亞非常熟練地使用筷子，展現他融入台灣文化的自在，在離開時還與台南鄉親逐一握手，讓人感受到他的真誠和親民。

林佳龍表示，阿霞飯店的老闆為了接待遠道而來的貴賓，不僅全家總動員出菜，更在母親節最忙碌的時刻，空出一整層樓接待貝尼亞總統一行人。這份好客的人情味，也正是台灣最美麗的風景。

午後，林佳龍則與夫人廖婉如一起陪同貝尼亞參觀奇美博物館，林佳龍指出，貝尼亞對於館中的藝術典藏、小提琴收藏、博物館創辦理念都聽得十分專注，並不斷主動提問，停留時間雖短，但互動熱絡。

林佳龍表示，一行人最後至奇美食品幸福工廠，戴上廚師帽、動手做鳳梨酥。貝尼亞動作非常俐落，一下子就完成好幾顆，還開心地與大家一起展示成品。

林佳龍說，相信貝尼亞這趟台南之行，一定又會收穫不少台灣粉絲。這幾天他陪同貝尼亞出席各種場合，都能感受到他的真誠，雖然台灣與巴拉圭相隔遙遠，但透過科技、美食與文化，一步步拉近彼此的距離，而這也是外交最溫暖的一面。

外交部長林佳龍與巴拉圭總統貝尼亞至奇美食品幸福工廠，戴上廚師帽、動手做鳳梨酥。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍（左一）與巴拉圭總統貝尼亞（中）至奇美食品幸福工廠，戴上廚師帽、動手做鳳梨酥。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍與夫人廖婉如，陪同巴拉圭總統貝尼亞參觀台南奇美博物館。（圖擷取自林佳龍臉書）

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