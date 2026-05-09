靠媽祖破冰？「花美男」黃柏瑜與林世賢同台 用行動證明這件事

民進黨彰化市長參選人黃柏瑜（圖左）在同黨彰化市長林世賢邀請下，參加南瑤宮「媽祖生」慶典。（黃柏瑜提供）

彰化市在邱建富、林世賢搶攻下，連續4屆都由綠營坐上彰化市長寶座。而打著英國劍橋博士的縣議員黃柏瑜，轉戰彰化市長以來，坊間都有「王不見王」傳聞，但傳聞終於在「媽祖生」破解了，林世賢、黃柏瑜兩人相聚於彰化市南瑤宮，用行動證明「團結力量大」！

林世賢表示，黃柏瑜在參選縣議員前，曾任職於彰化市公所，這次柏瑜轉戰市長，他回鍋參選縣議員，兩人都是參選人，都是彼此抬轎，也互相幫忙。他認為只有團結的民進黨，才能打敗分裂的國民黨，讓綠營繼續在彰化市執政。

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黃柏瑜強調，他非常感謝林世賢市長邀請一同參與南瑤宮「媽祖生」的重要祭典，可以有機會提前「實習」作為南瑤宮代理人的責任與使命。

黃柏瑜說，彰化市公所非常特別，有全國唯一的「寺廟室」，代管彰化市15間廟宇。彰化市長也同時這15間廟的管理人，市長不只是城市治理者，也是地方信仰文化傳承者，對於學歷史的他來說，更明白文化是城市的根，也是真正帶領城市前進的能量。

黃柏瑜強調，今年底選戰，就彰化市長或是第一選區縣議員來說，都是民進黨最好的一場選戰，不只團結，也是最有機會全壘打的機會，只有團結才能打出最美的選舉。

民進黨彰化市長參選人黃柏瑜（圖前排左三）出席縣長參選人陳素月活動，彰化市長林世賢（圖前排右五）也有同台。（黃柏瑜提供）

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