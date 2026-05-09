韓國瑜率跨黨派訪團 前往英、法展開國會外交

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派訪團，前往法國、英國展開國會外交行程。（記者劉信德攝）

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派訪團啟程前往法國、英國，展開為期多日的國會外交行程，並在機場表示，此行有三大目標：讓更多人想來台灣、喜歡台灣、離開後懷念台灣。

韓國瑜表示，此次立法院應法國參議院友台小組及歐洲台商總會邀請，由三黨一派共10位立委組團赴英、法訪問國會及僑界，代表中華民國立法院、也代表全體國人，希望為台灣廣結善緣、拓展國際空間。

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韓國瑜表示，中華民國外交處境艱困，難以在國際上獲得喘息空間。因此，他希望向國際社會展現台灣的「真、善、美」以及五大優質特點：全球領先的半導體與晶圓代工技術、完善的醫療技術與全民健保制度、堅強的中小企業實力、便利安全舒適且多元的台灣生活，以及百分之百享有民主自由的公民社會，民主已深植於台灣人的DNA。

在立法院完成7800億元軍購版本「國防特別條例」以及「醫療法修正草案」三讀通過後，立法院長今晚就率朝野立委出訪，成員包括民進黨立委林楚茵、邱議瑩、李柏毅、王義川，國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋，以及民眾黨立委邱慧洳等人同行，共計21人出訪歐洲。其中張嘉郡今日並未同行，而是在週一出發前往巴黎與團員會合。立法院副院長江啟臣與秘書長周萬來也到機場送機。

韓國瑜與同行立委在簡短談話後，揮手向在場送機的工作人員道別，並預祝此行出訪順利。

韓國瑜此行將先赴巴黎，參與歐洲台商總會年會相關活動，之後轉往英國倫敦，15日晚間出席歡迎晚宴，16日上午則將參加「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會，持續推動國會外交與僑界交流。這也是韓國瑜繼去年率團赴日本進行國會外交後，再度以立法院長身分率跨黨派代表團出訪。

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派訪團，前往法國、英國展開國會外交行程。（記者劉信德攝）

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