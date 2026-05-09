如何當好彰化市長 林世賢曝向媽媽學習「這2字」

彰化市長林世賢說當市長就是向天下的媽媽學習。（記者劉曉欣攝）

母親節前夕，彰化市長林世賢今（9日）頒獎表揚全市53位模範母親，林世賢強調，他當市長就是向天下的媽媽學習「勤」與「儉」這兩個字，每位母親都是家庭最重要的人物，他當市長7年半以來，歲計賸餘更增長至20多億元，還可以為全體市民買了3億土地來建設。

林世賢表示，今天是媽祖的生日，天下的媽媽都像媽祖一樣偉大，所以每年的母親節對許多家庭來說，都會特別陪媽媽吃頓飯來過節，感謝媽媽的辛勞。

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林世賢強調，他當市長就是向天下的媽媽學習，學習什麼？就是「勤」與「儉」，這不只是人間格言，也是治家守則，更是首長治理城市的金律。彰化市每年都發放6000元的春節敬老禮金，讓其它城市的人都羨慕，但彰化市財政有因此變差嗎？並沒有，他上任時每年歲計賸餘7.7億元，如今更增加到20多億元，7年多來，還投入了65億元的建設經費。

林世賢強調，彰化市公所買了3億土地，這些土地都是用來作為基礎建設，讓市民可以有更好的生活。

彰化市今年表揚53位模範母親，有4成的年齡都在80歲以上，年紀最長的是是住龍山里、97歲多的劉廖彩雲。

彰化市長林世賢說今天是媽祖的生日，每位母親就跟媽祖一樣偉大。（記者劉曉欣攝）

彰化市長林世賢頒獎表揚模範母親。（記者劉曉欣攝）

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