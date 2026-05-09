竹北市長候選人「藍白合」 邱靖雅率先簽署參選切結書

表態參選竹北市長的國民黨新竹縣議員邱靖雅，率先公開簽署參選意願暨承諾切結書。（擷取自邱靖雅臉書）

新竹縣竹北市長選舉牽一髮動全身，備受關注，國民黨新竹縣黨部正式公告，國民黨與民眾黨已決議，竹北市長選舉兩黨共同協調推舉候選人。國民黨新竹縣議員邱靖雅隨即公開簽署參選意願暨承諾切結書，強調「早已做好準備，為竹北而戰」。

邱靖雅4月29日開第一槍宣布，爭取國民黨提名參選竹北市長。她以「竹北要安全、交通要順暢、竹北要有機會」作為核心訴求，強調這次參選是讓竹北邁向下一個階段的重要起點，期盼打造一座真正懂得照顧人、接得住市民需求、安心而有溫度的城市，帶領竹北完成從成長到成熟的關鍵進化。

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邱靖雅說，身為國民黨黨員，她已於8日簽署竹北市長參選意願暨承諾切結書。縣黨部公告已經清楚載明，凡已辦理其他區議員或鄉鎮市長領表登記者，即不具備「藍白共同推舉竹北市長」協商資格。規則既然訂下，就應該公平一致、共同遵守。

「我，選擇勇往直前，接受制度、接受檢驗，因為我相信：真正想為竹北努力的人，不會只在局勢有利時才出現，而是在最關鍵的時刻，願意第一個站出來承擔。」邱靖雅說，未來的路不會輕鬆。但她相信，只要方向正確、理念一致，竹北一定可以更團結、更進步、更美好。

國民黨新竹縣黨部公告，依據國民黨與民眾黨「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，經兩黨協商工作小組決議，新竹縣竹北市長選舉列為兩黨共同推舉候選人選區，不辦理黨內公告、領表登記與初選等作業。兩黨共同推舉人選之產生方式由兩黨協商工作小組協調之。

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