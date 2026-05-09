外賓來台南吃什麼？賴清德點名阿霞飯店原因 曝光

賴清德總統8日午間在總統府贈勳暨國宴宴請巴拉圭共和國總統貝尼亞。（總統府提供）

台南經典台菜老店阿霞飯店，向來是政商名流指定造訪的餐廳，歷任總統如蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九都曾是座上賓，也因此有「總統飯店」美名。今（9日）總統賴清德陪同巴拉圭共和國總統貝尼亞來訪用餐，成為首位到訪的外籍元首，讓老店再添國際話題。

據了解，訪團結束南科行程後，午餐特別選在阿霞飯店。賴清德也幽默形容這裡被大家稱作「總統飯店」，既然有這個稱號，當然要帶外國元首親自來品嚐看看，用輕鬆方式介紹台南最具代表性的台菜文化與好味道。

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這場「國宴級」款待端出招牌紅蟳米糕、五柳枝、豪華海鮮羹、炭烤烏魚子、自製蟳丸，以及古早味甜湯和台南芒果等在地料理，還有迎合巴拉圭貴賓口味的避風塘金沙肋排，從備料到上菜都相當講究，展現高規格待客誠意。

由於有巴拉圭學生在台南高等學府就讀，主要專攻工程、土木、科技資訊等，貝尼亞特別關心學生在台的學習與生活情況，加上巴拉圭為農業大國，此行也被視為深化雙邊農業與經貿合作的重要契機，現場有少數學界、商界代表成為座上賓，整體氣氛輕鬆熱絡，賓主盡歡。

阿霞飯店招牌蟳丸等台南味拼盤。（擷自「尋真台南菜天公廟本店」官臉）

阿霞飯店招牌紅蟳米糕。（記者洪瑞琴攝）

阿霞飯招牌古早甜湯。（擷自「尋真台南菜天公廟本店」官臉）

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