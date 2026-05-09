馬文君吐軍購真心話「我支持0」 陳培瑜批：中國最開心！

立法院民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

立法院昨三讀通過「國防採購特別條例」，藍白聯手將預算上限由1.25兆元減至7800億元；國民黨立委馬文君今（9日）大談心裡話，「如果我可以全權做主，我支持的是0」。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜直言，國防預算是準備好了，別人才不敢打，「北京最希望看到的，就是台灣人民先對自己的防衛意志失去信心。」

馬文君在臉書撰文坦言，自己既不支持8000億元的規模，也不支持「3800億元+N」的設計，若能全權作主，她支持的是「0」。馬認為，如今特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性。不是不買、不是不能買，要買就應該回到年度預算編列送審，而非因循苟且，大開方便之門。

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對此，陳培瑜今晚接受本報訪問表示，台灣每天面對中國軍機、軍艦越過海峽中線，以及灰色地帶侵擾常態化。國防特別預算的核心，除了買武器，還要加速戰備、提升韌性、補足過去年度預算來不及完成的缺口。若將這些項目依照一般年度預算慢慢排，等於叫國軍用「和平時代的速度」，面對「戰爭等級的壓力」。

陳培瑜比喻，國防預算是「準備好了，別人才不敢打」。家長願意替孩子買保險，不是希望出事；家裡裝滅火器，也不是期待火災。台灣強化國防，就是在降低戰爭風險。

至於馬文君質疑鞋廠、菸酒商承包國防相關標案，陳培瑜強調，真正該做的是依法監督、逐案檢討，而不是因此否定整體建軍方向。難道因為醫院有採購瑕疵，就把整間醫院關掉？因為道路工程有弊案，就停止所有基礎建設？這種邏輯，最後受傷的是台灣自己的安全。

陳培瑜並提醒，最讓人擔心的是，當台灣內部開始把所有國防投資都講成浪費，中國最開心。因為北京最希望看到的，就是台灣人民先對自己的防衛意志失去信心。

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