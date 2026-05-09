4度為安倍銅像獻花 安倍夫人：盡最大的力量維護台日友好

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左），4度來台為安倍銅像獻花追思。（記者蔡清華攝）

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，率80團員前往高雄紅毛港保安堂4度為安倍銅像獻花追思，她十分感謝台灣人對安倍的愛護。她說，尤其是剛下車時，一句「歡迎回家」讓她非常感動，會盡最大的力量維護台日友好。

今天下午安倍昭惠第4度來到高雄紅毛港保安堂，她說，每次來看先生的銅像，就好像是他來接我一樣，感受到台灣人對她的愛護，在日本都還沒有安倍的銅像，而台灣卻已經有了，雖然安倍先生已經不在了，但她相信他在天之靈仍一直與我們同在，也希望台灣跟日本的關係能夠愈來愈好，她也會盡她最大的力量。

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今天包括高雄市長陳其邁、議長康裕成、前駐日大使謝長廷、海委會主委管碧玲以及市長參選人賴瑞隆，以及政治評論家曹長青等人都出席這場歡迎會。

保安堂主委張吉雄說，感謝台日友人相挺，保安堂雖然只是一間小廟，但現在每天都有很多日本朋友前來為安倍銅像獻花，台灣與日本已不只是朋友，更是一家人，希望這裡可以成為一個溫暖的休息站。

安倍夫人（左七）與眾人在安倍銅像前合影。（記者蔡清華攝）

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