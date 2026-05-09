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    首頁 > 政治

    刪4700億還不夠！藍委嗆「我支持的是0」 網轟：露出真面目了

    2026/05/09 19:14 即時新聞／綜合報導
    立法院8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

    立法院8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

    立法院昨日通過7800億國防特別條例，並大砍政院版4700億元。不過，藍委馬文君今日指出，若自己可以全權做主，「我支持的是0」。言論一出，遭網友灌爆痛批：「露出真面目了」、「你就躺平等對岸接管」。

    馬文君今日在臉書發文，表示想說些「心裡話」。她認為，特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性。「我們不是不買，不是不能買，但要買就應該回到年度預算來編列送審，而不是因循苟且，大開方便之門」。馬文君痛批，如今不但編出了史上最高的年度國防預算，竟然還編出了史上最高的特別預算。

    馬文君說，整個國家大半年來討論的只是預算規模，把老百姓的納稅錢，幾千億元、幾兆元，當成在菜市場喊價，但條例畢竟是過了，比起民進黨浮編的1.25兆元，相對限縮在政府採購，預算也下修。做為黨團成員，絕對團結於黨團決議，接下來戰場將在年度預算審查及未來特別預算攻防，她一定會盡力把關嚴審，不辜負老百姓的血汗與自身初衷。

    馬文君臉書PO文後，遭到上百則留言灌爆。網友紛紛留言表示：「是把關還是亂搞呢？」、「阿就不要浪費錢啊，通通不要買呀」、「真希望我繳的稅不用養妳們」、「給你薪水打6折」、「現代吳三桂」、「無人機無人艇這麼重要，你們也刪，任何一國打來是你們派自家小孩去打嗎？」、「露出真面目了」、「中共同路人」、「台灣有妳這種國防外交委員真的是悲哀」、「終於說出真心話，家的門鎖要不要拆一拆好了，裝什麼門，浪費錢又挑釁小偷。」

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