民進黨高雄宣講簡報印錯字 遭國民黨狠酸小事出包 難成大事

在高雄市首場「台灣好生活」宣講活動，市長參選人、立委賴瑞隆背後的簡報，將「選對的人，走對的路」，誤打成「選對的人，走對的人」。（國民黨提供）

民進黨今（9）日下午在高雄首場「台灣好生活」宣講活動上，市長參選人賴瑞隆背後斗大的簡報，將「選對的人，走對的路」，誤打成「選對的人，走對的人」，遭國民黨高市黨部發言人張永杰狠酸又鬧烏龍，指賴瑞隆連這點小事都做不好，如何當市長做大事？賴瑞隆競辦則回應，真正該關注的是國防特別條例被打6折，及財劃法修惡及總預算延宕審查，對高雄造成的實質衝擊與傷害。

張永杰指出，賴瑞隆過去曾在臉書發生嚇壞鄉親的陳菊黑白照事件，接著今年元宵節發文又直接把幕僚內部建議的「社群發文只有行程」給複製貼上，內容是連自家幕僚都認證的空洞，讓外界看了直搖頭，賴的團隊頻頻出包早就已經是地方的笑料。

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張永杰說，沒想到這些荒唐事還沒完，現在竟然連上台前最基本的簡報字都能打錯，加上之前的錯誤，整個團隊螺絲簡直掉滿地，連校對檢查都做不好。

張永杰表示，整天自稱「最強、最好」母雞掛在嘴邊的賴瑞隆，現在根本成了政壇最強的出包製造機，連發文附圖、複製貼上、簡報打字這些最基本的事情都能一而再、再而三地爆出烏龍，「連這種小事都做不好，到底還憑什麼大言不慚地說自己能當好市長、處理市政大事？」

張永杰強調，高雄市民需要的是一位細心穩重的大家長，絕對不是一個連團隊校對都搞不定、頻頻鬧笑話的出包大隊長。

對此，賴瑞隆競選辦公室回應說，真正該關注的是國防特別條例被打6折，不僅減損國防安全韌性，更犧牲國防產業鏈的未來，以及財劃法修惡及總預算延宕審查，對高雄造成的實質衝擊與傷害。建請藍白陣營盡速修正，勿讓高雄人期待的城市進步發展，成為黨意凌駕民意的犧牲品。

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