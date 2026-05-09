國民黨彰化縣長提名「五搶一」 陳素月：符合民意最重要

面對藍營提名亂象，陳素月說，國民黨的家務事她予以尊重，但符合民意期待最重要。（資料照）

2026九合一大彰化縣長選戰，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨至今仍遲未整合人選，包括立委謝衣鳯、前立委柯呈枋、前彰化縣副縣長洪榮章、前國民黨考紀會主委魏平政，以及彰化縣長王惠美力薦的新北市副市長劉和然等人都曾被點名，形成「五搶一」局面。對此，陳素月今天說，尊重國民黨提名機制，但回應民意、符合民意期待才是最重要的事。

為了讓藍天變綠地，民進黨去年底提前布局彰化縣長選戰，黨內類初選最終由四連霸立委陳素月出線，獲黨中央徵召參選。她勤跑基層、舉辦多場政策說明會，今天陪同副總統蕭美琴出席彰化家扶母親節活動，持續強化地方曝光度。

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相較之下，國民黨的提名局面卻愈陷膠著。最早表態的是柯呈枋與洪榮章，但去年底，謝衣鳯突然宣布「願意挑戰明年彰化縣長寶座」，引發家族內部反對，更與弟弟、彰化縣議長謝典霖陷入紛爭，之後又傳出黨中央有意徵召魏平政，但地方反彈聲浪不小。

縣長王惠美更「補上一槍」，力薦新北市副市長劉和然返鄉參選，形成「五人爭出線」的混亂局面。不過，劉和然已堅決表態無意願。

面對藍營提名亂象，陳素月說，許多鄉親最近都在關心國民黨彰化縣長候選人究竟會是誰，但這畢竟是國民黨的家務事，她予以尊重。

陳素月說，無論選舉如何變化，政治人物最重要的還是回應民意、符合人民期待。她會持續秉持過去一貫精神，深入基層傾聽民眾聲音，提出最符合彰化發展需求的政策方向。

陳素月今天陪同副總統蕭美琴出席彰化家扶母親節活動。（陳素月服務處提供）

國民黨方面，前國民黨考紀會主委魏平政（左起）前立委柯呈枋、立委謝衣鳯、前彰化縣副縣長洪榮章以及新北市副市長劉和然等人都被點召，形成「五搶一」局面。（合成資料照）

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