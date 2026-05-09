不只小草！柯文哲也嫌設計師貴 柯昱安曝民眾黨LOGO鬼故事

民眾黨黨徽。（取自民眾黨臉書）

台電LOGO字樣重新設計，引發外界討論，不少藍白支持者砲轟浪費錢。對此，前台北市長柯文哲過去重要幕僚「小牛」柯昱安爆料，民眾黨黨徽過去也是海選出來的，但柯文哲一直有意見，還不滿稱：「為什麼畫一個LOGO要給人家幾十萬的獎金？」最後拒絕花錢讓設計師微調，而是讓自己人調整，這就是為什麼黨徽會出現一種比較粗、另一種比較細的版本。

柯昱安近日在Threads發出限時貼文爆料，表示自己過去還在「某黨」（指民眾黨）的時候，黨徽設計也是通過「海選」的。他戲謔表示，當時「上諭」，讓設計師來投稿，黨員支持者上網票選即可。幕僚急忙勸阻，表示設計是專業，用票選的不會有好作品來投稿。當時柯文哲還回：「好不好大家看不出來嗎？」令人無言。

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柯昱安指，雖然柯文哲後來從善如流，沒用票選的，真的找了設計師來評選，不過選出來後又有意見，質疑「為什麼畫一個LOGO要給人家幾十萬的獎金，太貴了，我不同意。」幕僚解釋，獎金是要用來買斷人家的作品，後續還要請專業設計團隊來微調。

柯昱安透露，但當時「上諭」是：「選出來能用就可以叫大家用了，幹嘛還要找人微調，這樣我們自己設計就好，浪費時間。」再次令眾人無言。

柯昱安也說，這就是為什麼某黨黨徽，常常會出現一種比較粗（微調正式版）、一種比較細（海選初稿版）兩種版本的原因。畢竟黨主席自己都覺得不要緊了，下面的人誰在乎？

網友則紛紛留言表示：「設計Logo幾十萬嫌太貴，自己的肖像使用權可以賣1500萬」、「從柯文哲開始 台灣就瀰漫著不尊重專業的風氣啊」、「小草看不起設計師，原來有跡可循」、「我快瘋掉 這什麼業界鬼故事」。

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