台灣好生活宣講》國防特別條例三讀少4700億 鄭麗君:「自廢武功」

民進黨啟動「台灣好生活」宣講，首站今日在高雄起跑，由行政院副院長鄭麗君宣講。（記者葛祐豪攝）

備戰2026地方大選，民進黨啟動「台灣好生活」宣講，首站今（9日）下午在高雄起跑，行政院副院長鄭麗君宣講時有感而發說，國防特別條例1.25兆，昨天三讀通過少了4700億，少掉的是國防自主實力最需要的無人載具與反制系統，「少掉的是台灣人自主研發的一部分，這是不是自廢武功?」

鄭麗君今天與高雄1千多名地方社團幹部、百工百業面對面，她強調過去1年負責談判，感受到世界看好台灣、需要台灣，各國都希望台灣半導體去投資。目前最先進的晶片有9成在台灣生產，最先進的2奈米製程就在高雄楠梓，這就是「緊緊緊」陳其邁市長拚出來的成績，期盼讓高雄成為全球最進步的半導體產業聚落。

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她說，中央也全力合作，行政院的大南方新矽谷計畫，就把楠梓產業園區、橋頭科學園區納進來，涵蓋先進製造、航太製造的產業核心基地；目前迎向AI時代，更重要的是創新應用，她佩服陳其邁的遠見，在高雄打造亞灣2.0智慧科技創新園區，未來在賴瑞隆規劃下，繼續發展資料中心、算力中心，讓高雄成為完整的AI產業生態系。

鄭麗君說，行政院關心中小企業，希望產業能在地生根，支持傳統產業升級加入供應鏈，連續兩年提出百億的中小企業振興方案；院長卓榮泰希望產業發展以均衡台灣為理念，打造產業園區與生活圈發展；此外，這幾年來賴清德總統接續蔡英文總統0到6歲國家養，育兒津貼5千到7千、托育補助最高1萬9千，以後不只0到6歲，0到18歲國家都支持。

她強調，這幾年中央在高雄投入8800億交通建設經費、600億治水計畫；她也稱讚「陳其邁團隊2年拚4年、6年拚轉型，為高雄拚出好生活，為台灣在國際拚出新的城市品牌」；賴瑞隆則是心心念念在高雄，從產業到交通各方面都很關心。

鄭麗君話鋒一轉說，台灣也要投資國防安全，但國防特別條例1.25兆，立法院拖了163天才審查，昨天三讀通過少了4700億，少掉的是最關鍵的國防供應鏈中，國防自主實力最需要的無人載具與反制系統、台美合作的研發與智慧指管中心，「少掉的是台灣人自主研發的一部分，這是不是自廢武功?」

鄭麗君表示自己感受很深，記得她剛上任時，就在行政院主持無人載具專案會議，這兩年來見證台灣無人機產業的發展，去年產值是前年的2.5倍，去年的外銷是前年21倍，今年第一季的外銷總值就超過去年一整年；「台灣的無人機產業正在起飛，世界都需要，台灣可以與友好國家打造非紅供應鏈！」

她認為，高雄也有很好機會發展無人載具，包括無人機與無人船，但這筆預算大筆一刪沒有了。世界都在看台灣，台灣也要展現自我防衛的決心，歷史經驗告訴我們「只有充足的備戰，才能嚇阻戰爭的發生」，行政院會繼續努力、再接再厲，一定要給國人一個最完整的國防體系，保護所有國人的安全。

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