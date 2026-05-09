小草員工抹黑卓冠廷公祭作秀！禮儀公司挨轟回應了

禮儀師抹黑卓冠廷遭網友罵翻後關版，所屬公司回應。（取自Threads、Google評論，本報合成）

一名支持民眾黨的禮儀師，昨上傳新北市議員卓冠廷服務處同仁在公祭現場上香的照片，批對方「遲到硬上香」、「公祭不是給你們作秀用的」；結果卓冠廷還原事實，真相大逆轉。小草禮儀師遭網友肉搜關版，他所屬的禮儀公司，也遭網友留下負評。對此，「聚德生命禮儀」證實確有此事，內部已進行了解與檢討，針對同仁未能妥善拿捏公開發言方式，會加強教育與提醒。

該名禮儀師昨日在Threads上發文：「做我們這一行的對於遲到仍硬要上香的人印象都不會很好。」他指控，家屬已經在瞻仰遺容，還要再回到上一個程序，「政治人物如果真的趕不上，就不要硬上香。」最後還嗆：「公祭不是給你們作秀用的，麻煩尊重家屬。」

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對此，卓冠廷詢問代表他出席公祭的同仁了解狀況後，回應該名禮儀師表示，該場公祭是早上8點開始，因為找不到停車位，同仁晚了5至10分鐘到場，也因為這場公祭進度較快，到現場時公祭已結束。到場後同仁詢問禮儀人員是否還可祭拜？禮儀人員回應：「可以，但需要等。」同仁才依指示等候10餘分鐘後致意。卓冠廷強調，個人行程路程控管的問題，理當加強。但團隊並無不敬之意，也不會恣意強求配合。

卓冠廷回應後，遭該名禮儀師無視，網友留言質疑，但禮儀師隨後關閉留言功能，並將社群轉為私人，引發網友怒火，批評他根本是在造謠、抹黑，惡意中傷卓冠廷，另外偷拍行為也不可取。他隨後也被肉搜出是「聚德生命禮儀」的禮儀師，憤怒網友也在Google灌入1星負評。

對此，聚德生命禮儀今日回應，公司並無任何政治立場，對於同仁未能拿捏公開發言方式，未來會加強教育提醒。不過，公司指出，當天確實發生遲到情況，影響現場流程，導致工作人員在高壓環境中產生情緒反應。「同仁當下的出發點，並非刻意針對或惡意攻擊任何人，而是在現場執行壓力時，抒發了個人情緒與感受，而對於造成外界不佳觀感，本公司深感遺憾與抱歉。」

另外，針對網友指責員工偷拍，聚德生命禮儀回應，「本公司認為公眾人物在外拍照雖無不妥，但公開於『網路上』的方式，未能充分顧及到當事人的隱私與感受，這部分我們已要求同仁進行檢討，並將加強公司內部對於社群媒體使用、影像公開及個資隱私相關規範之教育與管理。」

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