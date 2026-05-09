疑同意祭拜卻偷拍上網批卓冠廷服務「作秀」 小草禮儀師遭罵到關版

禮儀師批評「公祭不是給你們作秀用的」。（取自Threads）

一名禮儀師昨日上傳新北市議員卓冠廷服務處同仁在公祭現場上香的照片，批對方「遲到硬上香」、「公祭不是給你們作秀用的」。卓冠廷了解後禮貌地回應，代表他到場的同仁問過禮儀人員，徵得同意後，現場等候10多分鐘才祭拜，並表示未來會加強改進。然而，該名發文禮儀師卻無視卓回應，面對質疑還鎖住留言。網友發現，該名禮儀師追蹤了多名民眾黨政治人物，並曾發文力挺，紛紛批評他發文帶有政治目的，目前禮儀師將帳號轉為私人，當初文章已看不到。

一名網友昨日在臉書發文，貼出該名禮儀師發文截圖痛批：「來看小草禮儀師有多垃圾，回覆議員代表可以祭拜後，又在背後偷拍照公審對方遲到，卓冠廷本人回覆他不回應，面對眾多質疑也當沒看到還鎖留言，人品堪慮。」

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可見該名禮儀師當時發文批，「做我們這一行的對於遲到仍硬要上香的人印象都不會很好」。他指控，家屬已經在瞻仰遺容，還要再回到上一個程序，「政治人物如果真的趕不上，就不要硬上香。」最後還嗆，「公祭不是給你們作秀用的，麻煩尊重家屬。」

對此，卓冠廷在下方禮貌回應，已詢問代表他出席公祭的同仁了解狀況。該場公祭是早上8點開始，因為找不到停車位，同仁晚了5至10分鐘到場，也因為這場公祭進度較快，到現場時公祭已結束。到場後同仁詢問禮儀人員是否還可祭拜？禮儀人員回應：「可以，但需要等。」同仁才依指示等候10餘分鐘後致意。

卓冠廷強調，個人行程路程控管的問題，理當加強。但團隊並無不敬之意，也不會恣意強求配合，無論如何，如果造成不悅及家屬困擾，「我代表同仁及團隊跟您致歉，也要求同仁，時間管理要更充裕，不要影響到作業。」

然而，卓冠廷的回應，並沒有受到發文禮儀師理會。有網友提出質疑，禮儀師卻鎖住留言。有網友也立刻找出禮儀師身分，並發現他過去曾發文力挺民眾黨人物，Threads也追蹤大量民眾黨政治人物官方帳號。網友紛紛留言嗆：「偷拍，然後背景是靈堂，家屬同意上傳了嗎」、「如果有什麼不妥、或感到不舒服的，理應由喪家來發聲」、「留友看小草禮儀師偷拍家屬靈堂」。

目前該名禮儀師已經將帳號轉為「不公開」，非追蹤者無法看到他的貼文，該文也已無法顯示。

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