藍白軍購條例排除商購、委製 國防部列5大衝擊：影響無人戰力、AI發展

立法院8日舉行院會處理議案，三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

立法院昨日通過7800億國防特別條例，並大砍政院版4700億元，排除商購、委製項目。國防部發言人臉書今（9日）羅列5項排除商購及委製後的可能衝擊，並強調投資國防就是投資和平，國防部將積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通。

立法院國民黨團與民眾黨團昨日聯手三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元預算。第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。政院版1.25兆國防特別條例中的商購及委製部分，悉數遭到刪除。

請繼續往下閱讀...

國防部發言人臉書表示，排除商購及委製可能的衝擊有「影響防空作戰效能」、「影響無人戰力及產業鏈建立」、「延遲人工智慧發展」、「衝擊產能擴充」、「不利作戰韌性與不對稱戰力的成長」等5項。

國防部發言人臉書指出，影響防空作戰效能部分，政院版提出的「強弓中程反彈道飛彈」未被納入7800億元條例中；影響無人戰力及產業鏈建立部分，包含銳鳶二型、垂直起降型、濱海監偵及攻擊型無人機，還有自殺無人艇、可攜式反制系統預算全被刪除；AI輔助情報決策模組、部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN）預算被刪除，將延遲人工智慧發展；軍備產能新擴建產線、籌購通用彈藥預算未被列入，將衝擊國軍產能擴充；台美共同研發及採購合作的裝備與系統未被納入條例，將不利作戰韌性與不對稱戰力的成長。

國防部發言人表示，國軍本於捍衛國防安全之職責重任，將積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通，使官兵擁有更完整的戰力，守護國家安全，並強調，投資國防就是投資和平。

國防部發言人臉書羅列5項排除商購及委製後的可能衝擊。（圖擷取自國防部發言人臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法