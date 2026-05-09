謝衣鳯堅持參選彰化縣長 對「脫黨說」拋出9個字

彰化縣立委謝衣鳯重申，她堅持參選縣長的意願沒有改變。（取自謝衣鳯臉書）

國民黨彰化縣長提名卡關，傳出有意徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，各界關心立委謝衣鳯會不會脫黨參選，對此，謝衣鳯今（9日）強調，她堅持參選，如果未獲提名會不會脫黨，「請黨中央去問我家人」。

謝衣鳯表示，她參選彰化縣長的意願不變，因為，她仍是謝家裡最有意願又堅持參選彰化縣長，而且有能力為縣民服務的人。去年12月，國民黨黨主席鄭麗文來彰化時，曾說她是彰化縣長最強的參選人。民眾黨中央也明確說在彰化縣不會推出人選，一定會藍白合作，民眾黨黨主席黃國昌也在公開場合認為，她是最強的彰化縣長參選人。

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各界都在高度關注謝衣鳯如未獲提名，會不會脫黨參選，謝衣鳯今天強調，黨中央對於她的表態參選，都一再徵詢她的家人意願，都沒有來問她。萬一沒有被提名，是否要參選的議題，她不做假設性狀況回應，這一題她建議「請黨中央去問我家人」。

謝衣鳳指出，她一直都是國民黨員，她認為她的國民黨DNA，應該算是純正。她也是彰化縣4席立委當中，國民黨的唯一一席。當然就是最有能力與堅持參選彰化縣長，至於新北市長劉和然已經多次重申「沒有參選彰化的意願和規劃」，就不要再去為難劉和然，讓他好好幫忙李四川打贏新北市長選戰。

彰化縣立委謝衣鳯。（取自謝衣鳯臉書）

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