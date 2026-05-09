民調領先柯志恩10幾％ 賴瑞隆：心不在高雄得不到高雄人支持

高雄市長參選人、立委賴瑞隆現身民進黨「台灣好生活」首場宣講會，向支持者致意。（記者葛祐豪攝）

民進黨「台灣好生活」宣講首場，今（9）日從高雄市出發，市長參選人賴瑞隆也前來宣講，對於近期民調領先對手柯志恩10幾%，他受訪時表示，與內部掌握的領先趨勢是一致的，但他更關心柯志恩應該支持高雄各項預算 「如果想選高雄市長，卻心不在高雄，不支持高雄各項建設的話，得不到高雄人的支持！」。

針對民進黨啟動「台灣好生活」宣講，今天有1千多名地方社團幹部、產業代表出席，賴瑞隆受訪時說，高雄這幾年的進步發展，人民都很有感，高雄不僅是港灣城市，也是這幾年進步最快的城市。「台灣好生活」宣講第一站選在高雄，是非常正確的，高雄的經驗也確實是成功的經驗，「陳其邁市長的執政成績，得到8成以上市民高度肯定，這樣的執政成績可以成為各縣市的借鏡」。

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賴瑞隆強調，「選對的人，就會走對的路；選對的人，就會有好的生活」，期盼未來各地有這樣的宣講，可以把「高雄經驗」讓台灣各地都知道，選好的市長，對城市有巨大的改變，就像陳菊、陳其邁對高雄都有巨大改變。他擔任關鍵的第4棒，會承擔起重任，帶領高雄隊繼續前進，「中央有台灣隊的賴總統，地方有高雄隊的賴瑞隆」，大家全力以赴，讓高雄繼續走向國際。

針對近期民調大幅領先對手柯志恩，賴瑞隆透露，近幾次民調，從初選前到現在，領先的趨勢是一致的，不管是美麗島民調或山水民調，都呈現10幾%的領先，「這跟我們內部掌握的數字趨勢是一致的」。

但他也說，任何民調都納入參考 ，最關鍵的是持續爭取選民支持，且高雄的進步必須持續前進。他憂心財劃法如果不趕快恢復到行政院版的修正，對高雄有長遠影響，每年將損失200億；包括軍購預算如果不能補齊，未來無人機、無人艦產業的發展也會受影響；還有總預算若遲遲無法通過，重大地方建設都會受影響。

賴瑞隆說，他關心的不只是民調數字的領先，更關心國民黨柯志恩應該支持高雄各項預算，「如果想選高雄市長，卻心不在高雄，而不支持高雄各項建設的話，得不到高雄人的支持！」

高雄市長參選人、立委賴瑞隆強調，「選對的人，就會走對的路；選對的人，就會有好的生活」。（記者葛祐豪攝）

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