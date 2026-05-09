民進黨「台灣好生活」宣講高雄啟動 陳其邁曝市長選舉「最大變數」

高雄市長陳其邁強調「選對人，國際天團來高雄！」（記者葛祐豪攝）

備戰2026九合一大選，民進黨啟動「台灣好生活」宣講，由行政院率內閣團隊下鄉宣講，首站今（9）日下午在高雄市起跑；高雄市長陳其邁於宣講時，舉台積電與演唱會經濟為例，闡述高雄近年的改變，他並幽默說，年底縣市長選舉最大變數，就是選前一週韓國天團BTS要來開演唱會，台灣年輕人都會來高雄，「不曉得對賴瑞隆的選情是好是壞？」

520總統就職2週年前夕，民進黨啟動「台灣好生活」宣講，今天由行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆南下高雄，與1千多名地方社團幹部、產業代表面對面溝通，說明執政好成績及未來願景，並傾聽基層心聲。

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高雄市長陳其邁、市長候選人賴瑞隆均到場宣講；首先上台的陳其邁有感而發說，擔任市長轉眼5年，馬上就要卸任，還有很多事沒有做完；如何延續高雄好生活、延續民進黨綠色執政品質保證，是最重要的一件事。如果選錯人，「過去是賽馬場，現在變成晶圓廠」、「過去大港不唱，選對市長大港才開唱！」

陳其邁強調，過去幾年高雄變化很大，最具代表性的就是台積電來高雄設廠，也感謝中央支持，連前總統蔡英文都幫忙他打電話，包括土地、水電各方面準備全部到位，光是台積電一個廠就投資200至250億美金、約7千億台幣，5個廠就3.5兆台幣 ，如果6個廠就超過4兆台幣。

他還酸了前市長韓國瑜說，「以前的市長說高雄又老又窮，現在還有人說高雄又老又窮嗎？」短短5年把全球最先進的2奈米製程吸引到高雄投資，開啟高雄產業轉型的重要一步。

陳其邁又說，第二是演唱會經濟，今年演唱會場地到年底都滿了，5月有GD要來，選前一週更有BTS防彈少年團要來，他幽默說：「這是今年年底選舉最大的變數，因為選前一週，所有台灣的年輕人都會來到高雄，不曉得對賴瑞隆的選情是好是壞？」引起台下一片笑聲。

陳其邁強調，選對人，國際天團來高雄，每週、每天都辦演唱會，「我做到了、高雄做到了」；他重申，短短幾年，高雄華麗轉身，如果沒有中央對亞灣區5G AIoT創新園區的補助支持，讓高雄用新的技術解決過去城市發展的痛點，就沒有辦法吸引國際天團來開唱。

他最後表示，「我的任期時間到了，拜託大家延續高雄的綠色執政、品質保證」，讓高雄繼續往前邁進、產業轉型，請大家支持賴瑞隆！

「台灣好生活」宣講高雄首場，吸引1千多名地方社團幹部、產業代表參加。（記者葛祐豪攝）

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