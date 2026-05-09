鄭麗文、黃國昌「深夜對談」軍購急轉彎 張育萌：國民黨為藍白合瘋了

立法院三讀通過「國防特別預算條例草案」，民眾黨、國民黨隨後聯合舉行記者會，黨主席黃國昌、鄭麗文出席說明。（記者方賓照攝）

立法院會昨（8日）在藍白立委聯手下，三讀通過軍購條例，預算上限共匡列7800億，大砍4700多億。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今日發文質疑，國民黨原本鐵板一塊的預算立場，在這一週內出現匪思夷思的「百轉千迴」。根據《聯合報》披露的幕後消息，讓國民黨立委鄭麗文改變立場的推手，正是民眾黨立委黃國昌。

張育萌今天發文表示，鄭麗文被揭露，國民黨軍購急轉彎，背後竟然是靠「黃國昌夜訪」。黃國昌爆料「蔡其昌私下喬軍購」，讓藍營高層擔心「綠白合」。同樣「8000 億」，趙少康被罵「CIA走狗」，黃國昌提就變「改革共識」。

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張育萌指出，《聯合報》今天凌晨出了一篇「軍購幕後」，揭露說服鄭麗文搞出「7800 億」的就是黃國昌。民眾黨兩週前，就已經擬出8000億版本。「眼見國民黨內部紛爭不斷檯面化，讓黃國昌感到憂心」。所以，這週一，黃國昌主動聯絡傅崐萁，希望藍營支持民眾黨版本。

張育萌續指，傅崐萁就把訊息轉給鄭麗文，隔天黃國昌就進行鄭麗文口中「深夜對談」，一路談了兩個小時，談到接近午夜。就是這麼一談，鄭麗文竟然答應民眾黨版。週三，鄭麗文約韓國瑜吃飯；表決前一天，鄭麗文再跑去台中，跟盧秀燕吃牛肉麵，吃這兩頓飯，是鄭麗文要「向黨內山頭」說明立場。

張育萌引述《聯合報》報導稱，其中一個重要轉折就是「黃國昌爆料」。因為表決前，黃國昌突然爆料說，蔡其昌和「行政院高層」有私下拜訪民眾黨，說「軍購只要8000 億再加600億就好」。藍營擔心「綠白合」，所以趕快三讀闖關，才不會讓藍白合在年底選戰出現破口。事實上，蔡其昌早就解釋過，「只要遇得到藍白立委，就會拜託」，在議場、吃飯、走路時都在拜託，這本來就是總召的使命。

張育萌嘲諷地說，真是「活久見」，有生之年應該不會看到黃國昌和鄭麗文，攻擊聯合報是綠媒吧？國民黨這一週內的轉彎，不只百轉千迴，簡直匪夷所思。請問8000億版本，盧秀燕講了多久？趙少康罵了幾百次？黨中央都鐵板一塊，彷彿「3800億+N」是不可撼動的存在。結果派出一個賴士葆，解出「+N」就是「+4200億」，所以加起來剛好跟民眾黨版「8000億吻合」。

張育萌直言，現在事後回頭看，為什麼週一李乾龍會打給賴士葆，要他說出「3800億+N就是8000億」，跟黨內多少大佬放炮都沒關係，那個時間點正好就是黃國昌陸續聯絡傅崐萁和鄭麗文的時機。他痛批，有夠離譜，趙少康喊8000億就被黨中央圍剿，還罵到「CIA走狗」，結果黃國昌拎著一樣的8000億版本，這種七拼八湊的破銅爛鐵，竟然被鄭麗文奉為至寶。

張育萌認為，鄭麗文為了黃國昌，從原本堅持「3800億+N」，硬拗說最終通過的「7800億」不是髮夾彎，而是把「N」寫得更清楚。一樣的訴求，盧秀燕、朱立倫、趙少康和侯友宜，做起來就不叫「把N寫得更清楚」，就叫「CIA走狗」。

張育萌痛批，國民黨真的瘋了，為了藍白合，竟然連軍購這種世紀大案，都可以被黃國昌綁架。鄭麗文和黃國昌這種謎之革命情感，不知道是不是從學運時期「學姊學弟」培養出來的。鄭麗文現在的結構是，坐北朝「雙黃」，背靠北京，台灣就靠兩個「黃字輩」，一個黃復興，一個黃國昌，正好就是國內最極端的兩股政治勢力。

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