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    首頁 > 政治

    批「安鼠之亂」與罷團同套路 徐巧芯酸：台北市民不會埋單

    2026/05/09 14:39 記者甘孟霖／台北報導
    徐巧芯（右二）今上午出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1067週年三獻大典並受訪。（記者甘孟霖攝）

    徐巧芯（右二）今上午出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1067週年三獻大典並受訪。（記者甘孟霖攝）

    台北市近來掀起「安鼠之亂」，國民黨稱鼠患問題是民進黨自導自演。針對民間開發的「見鼠地圖」，國民黨籍立委徐巧芯指控該地圖與過去罷免團體的「數位恐慌地圖」手法一致。徐巧芯今（9）日受訪說，現在操作與過去罷免套路一致，建議民進黨籍立委沈伯洋勸勸這些罷團，台北市民要是埋單這樣的做法，罷免早就成功了。

    徐巧芯今出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1067週年三獻大典受訪表示，現在這波鼠患議題的操作，就跟罷團當初套路類似，不管在哪裡有老鼠出現，市府當然有責任，這都是理性要求，可是最近這一波議題操作，似乎是為拉抬沈伯洋選情，正巧這些上電視批評鼠患的人，都與罷免團體同一群。

    她也質疑，民間製作的「見鼠地圖」，連上傳老鼠玩偶照片都能算一筆，這到底是要協助市府，還是根本就是認知作戰？這樣政治的攻擊讓人不可思議，彷彿大罷免2.0。

    她說，沈伯洋如果要跟這些人合作，應該勸勸他們，台北市民不會埋單這樣的套路，否則罷免早就成功啦，希望沈回頭是岸，如果還是冥頑不靈，相信這不是北市之福，也不是監督。

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