挺公益祈平安 李四川：用40年公務經驗拚新北建設

國民黨新北市長參選人李四川（中）參加秀朗秀和宮祈福遶境活動。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川9日先後前往中和、永和、新莊，參拜地方宮廟、出席公益活動，並與基層民眾熱情互動，李四川表示，城市治理需要「心靈安定」與「環境永續」多管齊下，他將以40年務實的工程與公務經驗，與民間力量攜手協力，全力拚新北建設。

適逢媽祖聖誕，李四川今前往永和秀朗秀和宮，恭祝天上聖母聖誕千秋並參與祈福遶境巡安活動，受到信眾熱烈歡迎，李四川致詞時表示，爸爸討海捕魚養活一家人，因此自己從小就拜媽祖，感謝媽祖長年的庇佑，會秉持媽祖默默守護的信念，為新北踏實做事。

請繼續往下閱讀...

李四川參與靈鷲山「惜惜地球」浴佛節時提到，工程能修復毀損的橋梁道路，但災後的心靈創傷，仰賴宗教力量一同撫慰重建，他並表示，面對極端氣候帶來的暴雨挑戰，治水防洪不能只靠硬體，更需全民落實愛地球的「淨地」行動，才能讓城市永續發展。

此外，李四川9日也出席救國團新北市團委會活動，與現場義工歡跳帶動唱，救國團主任葛永光與新北市團委會主委洪淳逸致詞時並為李四川大力背書，力讚「拿鐵鎚、工程出身的人，最能把城市治理好」。

李四川致詞時感謝救國團長年對公益的付出，強調自己從基層做起，「是從工地走出來，不是從辦公室走出來的」，未來盼結合民間力量共同推動市政。

他也提到，拆除公館圓環是為解決車禍痛點，守護中永和等地市民通勤安全，改建後交通事故也大幅減少一半，「有人勸我，若要選舉不要動圓環，但該做、應做、對新北市民安全有幫助的事，我一定要做」，未來定會秉持這份魄力，繼續為新北市政打拚。

國民黨新北市長參選人李四川（中）參加秀朗秀和宮祈福遶境活動，與民眾熱情互動。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席救國團新北市團委會活動。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法