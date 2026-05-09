李四川指蘇巧慧「一代傳一代」 蘇系新北議員反譏：李四川家族在小琉球做砂石工程

民進黨新北市議員翁震州嘲諷國民黨新北市長參選人李四川家族在小琉球做「砂石工程」。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前指民進黨對手蘇巧慧是從前台北縣長蘇貞昌「一代傳一代」說法，引發藍綠雙方互槓，民進黨蘇系的新北市議員翁震州今天在臉書PO文，指李四川稱自己沒有一代傳一代，出世（出身）就歹命做工程，翁震州嘲諷說「對呀，他們家族在小琉球都做工程，做砂石工程、做環保工程。」

翁震州批評說，李四川的家族打著李四川的旗號，恐嚇勒索環保業者和建商，盜用國有地盜採砂石，比起李四川兄弟，究竟是小琉球的人比較歹命？還是他們兄弟倆歹命？

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李四川陣營反擊：蘇系「不抹黑就不會選」

對此，李四川競選辦公室反擊說，翁震州身為蘇巧慧的子弟兵，承繼蘇系「不抹黑就不會選」的負面手段，結果卻一再翻車，翁震州曾誣指李四川「做事的人」口號是抄襲蘇貞昌，結果反而被抓包蘇貞昌才是兩度抄襲朱立倫，蘇陣營抹黑李四川不成，反而鬧了大笑話。

李四川競選辦公室表示，李四川出身辛苦的討海家庭，從基層一步一步打拚，推動各地建設，蘇陣營如今又以不實資訊羞辱一位基層出身的公務人員，這也證明，蘇陣營不只想要政治世襲一代傳一代，也將選舉抹黑的手段一代傳一代。

李四川先前說對手蘇巧慧是「一代傳一代」的政二代，他今天澄清沒有惡意，「我會全力來接侯市長的這一棒，當然蘇巧慧一定是全力接蘇院長這一棒，我感覺很奇怪，為什麼她會認為這是一個負面的攻擊」。蘇巧慧則說，「我不是黨國威權的二代，我也不是靠豐厚黨產滋養的二代，我就是民主的第二代」。雙方你來我往、唇槍舌戰。

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