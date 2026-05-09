藍白聯手通過7800億軍購 賴清德：恐看得到用不到

總統賴清德談軍購，強調國家安全沒有打折空間。（記者王姝琇攝）

立法院三讀通過藍白共推7800億元軍購版本《國防特別條例》，總統賴清德表示，這次軍購特別條例有別以往，並非正常預算審查程序，最後可能看得到用不到，強調國家安全沒有打折空間，望朝野黨團繼續努力。

賴清德說，三讀通過軍購特別條例，固然踏出第一步，但沒給出完整答案，金額從1兆2500億減為7800億元，光購買美國軍購都不夠，何況還有商購、委辦，及推動台灣國防產業等，都沒有在特別條例裡，對未來整個台灣防禦造成重大影響。

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賴總統表示，1兆2500億各列國防預算科目，基本上是環環相扣，有些直接跟美國政府採購，有些必須跟新創公司進行商購，或必須進行跨國國防科技產業合作，當然我們要委辦中科院，再加上去推動台灣的國防產業，如今這些都沒有辦法進行。

賴清德說，這次並非像往常特別條例，行政院通過就可編列預算，政院還要做一次報告，同意後才可編列預算，若立院不同意還是不能編列；換句話說，最後可能看得到用不到，等於又設了一道關卡；這不是一個正常的預算審查程序，所以他非常希望立法院朝野各黨團能夠基於國家安全、社會安定，還有台灣產業的發展，重新考量，務必能在最短時間內通過。

賴也指出，國防軍購有個海馬士多管火箭系統，這個月就要付款，根據立法院這有違慣例的審查程序，恐來不及，因為1個月內行政院去報告，立法院同意才可編列預算，到底能否編列，能否通過都還不知道，5月31日恐來不及，影響非常大。

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