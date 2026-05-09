為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不滿藍白砍4700億元戰力投資 國防人士：美國國務院「對中共讓步」訊息強烈

    2026/05/09 14:23 記者蘇永耀／台北報導
    立法院昨日通過預算上限7800億元的國防特別條例，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌現身立法院議場前。（資料照）

    立法院昨日通過預算上限7800億元的國防特別條例，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌現身立法院議場前。（資料照）

    藍白兩黨昨在立法院主導通過國防特別條例，大砍行政院版 4700億元，美國國務院明確表態「進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是對中共讓步」，用語頗重。對此，我國防人士指出，從國務院及美國國會議員相關發言，美方敦促台灣不分朝野要持續強化國防投資，尤其高度關注在這次被排除的「不對稱戰力」的投資部分，並認為這些項目的拖延，將形同是對中國的讓步。訊息相當強烈。

    因此，國防人士說，儘管美方對目前通過7800億正面看待，但原先的完整軍力規劃在預算遭砍4700億後導致不足，因此美方認為其餘缺口急需補足全防衛系統的完整性，不讓任何關鍵戰力被遺漏，才能面對中國日益增長的軍事脅迫與施壓，唯有建立長期嚇阻趨於穩固，才能維持台海現狀。

    國防特別條例延宕162天後三讀通過，雖然美國國務院對於國防特別預算通過表達支持，但也提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」；而參議院外委會民主黨首席議員夏亨、共和黨籍參議員匡希恆同樣聲明，期待台灣領導人採取進一步措施，持續強化對不對稱能力與國內國防生產的投資；這些對長期嚇阻仍至關重要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播