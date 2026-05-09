不滿藍白砍4700億元戰力投資 國防人士：美國國務院「對中共讓步」訊息強烈

立法院昨日通過預算上限7800億元的國防特別條例，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌現身立法院議場前。（資料照）

藍白兩黨昨在立法院主導通過國防特別條例，大砍行政院版 4700億元，美國國務院明確表態「進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是對中共讓步」，用語頗重。對此，我國防人士指出，從國務院及美國國會議員相關發言，美方敦促台灣不分朝野要持續強化國防投資，尤其高度關注在這次被排除的「不對稱戰力」的投資部分，並認為這些項目的拖延，將形同是對中國的讓步。訊息相當強烈。

因此，國防人士說，儘管美方對目前通過7800億正面看待，但原先的完整軍力規劃在預算遭砍4700億後導致不足，因此美方認為其餘缺口急需補足全防衛系統的完整性，不讓任何關鍵戰力被遺漏，才能面對中國日益增長的軍事脅迫與施壓，唯有建立長期嚇阻趨於穩固，才能維持台海現狀。

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國防特別條例延宕162天後三讀通過，雖然美國國務院對於國防特別預算通過表達支持，但也提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」；而參議院外委會民主黨首席議員夏亨、共和黨籍參議員匡希恆同樣聲明，期待台灣領導人採取進一步措施，持續強化對不對稱能力與國內國防生產的投資；這些對長期嚇阻仍至關重要。

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