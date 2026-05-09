打造「南美矽谷」 賴清德與巴拉圭總統走訪南科管理局分享經驗

賴清德總統今（9）日上午偕同巴拉圭共和國總統貝尼亞前往台南參訪南部科學園區管理局及國網雲端算力中心，分享科技發展、園區治理及產業升級經驗。（總統府提供）

賴清德總統今（9）日上午偕同巴拉圭共和國總統貝尼亞前往台南參訪「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局」及「國網雲端算力中心」。總統表示，台灣將與巴拉圭分享科技發展、園區治理及產業升級經驗，讓彼此深厚邦誼成為帶動人民繁榮生活的重要力量。

巴拉圭地處南美心臟，年輕勞動力、綠電及水資源充沛低廉，曾被英國廣播公司（BBC）評為「南美矽谷」，台灣亦在巴國東方市打造「台巴智慧科技園區」，吸引國內科技產業進駐。貝尼亞此次訪台將特別參訪南部科學園區管理局了解運作。

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賴清德表示，昨天在總統府與貝尼亞總統會晤時提到，未來台灣將與巴拉圭攜手走向世界；今天來到南部科學園區，正是要實踐這項承諾。

他指出，南部科學園區是臺灣科技產業的重要基地，也是半導體產業與AI發展的重要聚落，台灣將與巴拉圭分享科技發展、園區治理及產業升級經驗，讓彼此深厚邦誼，成為帶動人民繁榮生活的重要力量。

總統提到，自己曾擔任台南市市長，特別歡迎貝尼亞總統、政府官員及所有貴賓來到臺南，並祝福此次參訪活動順利圓滿。

貝尼亞總統致詞表示，非常榮幸代表巴拉圭訪團成員，誠摯感謝台灣政府安排此次參訪行程，讓訪團有機會親眼見證台灣高科技與半導體產業的發展成果。他並指出，台灣40年前播下科技發展的種子，如今已開花結果，成為全球高科技與半導體產業的重要領導國家。

貝尼亞指出，儘管台灣與巴拉圭相隔，語言與文化也有所不同，但兩國擁有共同的發展願景。巴拉圭擁有豐富天然資源與充沛原物料產能，同時深知要達成國家長遠繁榮與發展的目標，必須在學術、創新及高科技產業領域占有一席之地，因此正積極推動高科技產業發展，並盼成為台灣的重要策略夥伴。

貝尼亞總統表示，此次參訪深受啟發，也進一步了解台灣如何整合政府、產業及學術界力量，共同推動高科技產業發展，相關經驗亦將成為巴拉圭未來制定科技政策的重要借鏡。

賴總統與貝尼亞總統並一同聽取南科管理局簡報；並在國家實驗研究院院長蔡宏營陪同導覽下，聽取國網中心主任張朝亮簡報「台灣算力發展願景」，也參訪國網雲端算力中心。包括國科會主委吳誠文、外交部長林佳龍、巴拉圭外交部長拉米雷斯、工商部長里克爾梅、總統府秘書長西梅內斯等出席。

賴清德總統今（9）日上午偕同巴拉圭共和國總統貝尼亞前往台南參訪南部科學園區管理局及國網雲端算力中心，分享科技發展、園區治理及產業升級經驗。（總統府提供）

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