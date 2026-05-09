竹北市長選舉 邱臣遠：民眾黨將採徵召方式，不受藍白合影響

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠陪同市議員參選人徐千晴到桃園區南門市場掃街、拜票。（記者謝武雄攝）

民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今天陪同黨籍桃園市議員參選人徐千晴，到桃園區南門市場掃街、拜票，由於邱積極爭取民眾黨徵召參選新竹縣竹北市長，外界關心竹北有沒有可能藍白合，對此，邱臣遠說，目前民眾黨、國民黨2黨中央保持密切互動，但竹北是特殊選區，民眾黨將採徵召方式，現在能做的，就是把「自己」成為最好的選擇。

邱臣遠說，竹北市一直都是民眾黨得票率最高的縣轄市，自己是新竹黨部的主委，責任就是推出最強候選人，黨中央正在進行徵召作業，他也會努力成為最強的候選人；至於民進黨籍竹北市長鄭朝方會不會爭取連任，都不影響民眾黨立場，民眾黨都會派人參選。

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邱臣遠表示，民眾黨在新竹縣整體布局中，新竹縣長、竹北市長推動藍白合作、區域共同治理的概念，過去在新竹市跟市長高虹安合作下，各項施政、藍白合作基礎，都獲得市民肯定，其實擴張到新竹縣、桃園市也都有非常多支持者期待。

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠說明：竹北市長選舉；民眾黨將採徵召方式，不受藍白合影響。（記者謝武雄攝）

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