AIT：拖延國防投資「使中共得利」 盼無人機等經費儘快通過

立法院昨日通過預算上限7800億元的國防特別條例，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌現身立法院議場前。（資料照）

立法院昨日通過預算上限7800億元的國防特別條例，刪除所有商購、委製項目。對此，美國在台協會（AIT）發言人今（9）日表示，美國支持台灣獲取與其所面臨威脅相稱的關鍵防衛能力，期待用於建構無人機及整合式防空與飛彈防禦系統等其餘項目的經費，能儘快通過。拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。

立法院國民黨團與民眾黨團昨日聯手三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元預算。第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。AI輔助C5ISR、遠距精準打擊飛彈、部隊覺知套件（TAK），及多項無人機採購全被刪除。

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AIT發言人今日回覆媒體提問表示，正如國務院所述，美國支持台灣獲取與其所面臨威脅相稱的關鍵防衛能力。

AIT發言人表示，他們也對國防特別預算的通過感到鼓舞，並期待餘下無人機及整合式防空與飛彈防禦系統所需的經費，能儘快通過。拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。

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