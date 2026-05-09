「安鼠之亂」燒成治理危機！吳靜怡揭蔣萬安負面聲量攀升關鍵

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北鼠患議題延燒，越來越多民眾通報鼠蹤情報，卻被蔣市府與藍營批是「南鼠北送」、「認知作戰」。對此，媒體人吳靜怡表示，儘管市府強調通報數下降，但這與民眾在街頭甚至知名婚宴會館都目擊鼠蹤的「體感感知」背道而馳，此種數據與現實的矛盾，讓議題從環境衛生提升到了對市長蔣萬安治理能力的象徵性測試。

吳靜怡今天以「台北鼠患週報，台北這週真的鼠患失控了嗎？街頭老鼠亂竄、官方喊下降，市民到底在怕什麼？」為題發文發文表示，這週台北最夯的話題，毫無疑問就是「安鼠之亂」。台北市的「鼠」議題，已經不是單純的鼠隻多寡問題，而是公共衛生風險、都市環境治理、選舉化攻防與社群影像擴散4股力量交疊的複合型議題。

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吳靜怡指出，關鍵觸發點依序是市府記者會，市府強調通報數下降，但很多人覺得「我明明看到更多」，這種「官方數據vs街頭感知」的矛盾，才是這週最核心的焦點，民眾不是只怕老鼠，而是怕「問題被淡化」，接著議會與中央地方攻防、地方民調、以及婚宴會館鼠蹤影片外溢，最終，這個議題在本週被重新定義為對蔣萬安治理能力的象徵性測試，而不只是環境衛生事件。

吳靜怡續指，中國國民黨與市府想把鼠議題框成「認知作戰＋中央標準不足」；民眾和網友把它框成「安鼠之亂＋長期治理失靈」；從蔣萬安回應「藥劑屬中央核可」被指甩鍋，負面聲量攀升，蔣治理能力遭疑，「南鼠北送」、「造鼠計畫」讓蔣萬安和王鴻薇達到聲量高峰，最後由大直典華婚宴會館鼠竄影片瘋傳，成為生活化場景最大的衝擊，激化民怨沸騰，更創下單日逼近9萬則的討論，網民使用的標籤如「與老鼠簽和平協議」、「諷刺抓到老鼠送到王鴻薇服務處」，顯示出民眾對政治人物回應方式的深度戲謔與不信任 。

吳靜怡強調，2026年台北市的「安鼠之亂」不僅是環境衛生問題，更是一場關於數據、信任與科學的全面考驗，市府必須從「滅鼠」轉向「防鼠」，並將生態代價納入決策考量，民間「見鼠地圖」的成功說明了政府應建立更透明的資訊公開機制，將市民從單純的投訴者轉化為治理的參與者，北市應盡速恢復老鼠密度調查，並建立屬於台北的「鼠跡盛行率」指標。

吳靜怡認為，唯有科學化的數據，才能在數位時代的「後真相」風暴中，為市政決策提供穩固的立論基礎，「安鼠之亂」能否平息，不在於抓到了多少隻老鼠，而在於蔣萬安市府能否在年底選戰前，向市民展示一套能與國際接軌、兼顧生態平衡且具備預警能力的現代城市治理體系。

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