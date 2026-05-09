邱慧洳淚投國民黨版！伍麗華爆傅崐萁吐「1句話」 白委尷尬苦笑

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（資料照）

立法院昨日三讀通過國民黨版《醫療法》修正案，雖然將「三班護病比」納入法規，未來違規醫院若未限期改善，最重可處一年以下停業處分，然而關鍵的「諮詢委員會」卻未入法，讓民眾黨立委邱慧洳一度激動落淚。對此，民進黨立委伍麗華還原現場並透露，國民黨團總召傅崐萁特地走向民眾黨「精神喊話」，清楚說出「你們做對了」，而一旁的民眾黨委員只能尷尬苦笑。

伍麗華昨天在臉書發文表示，5月12日護師節即將到來，看見表決時刻，護理博士邱慧洳委員的神情，那一刻讓她很感慨。昨天早上各黨其實都提出自己的修法版本與立場，也經過長時間協商。但協商結束後，媒體拍到邱慧洳當場痛哭，之後又一路紅著眼眶走進議場。她的座位剛好就在自己旁邊。

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伍麗華指出，即使議場一片喧嘩，邱慧洳始終閉著眼、眉頭深鎖，一句話都沒說。直到最後按鈕表決，才真正明白她為什麼那麼難過。原來民眾黨最後被迫支持國民黨版本，而民眾黨自己原本主張的版本，則直接被國民黨放生。

伍麗華坦言，看著整個過程，她其實也有點茫然。因為這場修法，表面上是在談制度，背後卻像是一場護理現場與醫院經營端之間的拉扯與角力。至於民進黨版本，保障護理代表參與、設置諮詢委員會，在現在國會席次結構下，最後依然只能投票投輸人。

最讓伍麗華震驚的是，表決結束後，國民黨團總召傅崐萁竟然還走到民眾黨那邊「精神喊話」，對民眾黨說「你們做對了。」伍麗華透露，只見民眾黨委員一個個苦笑，氣氛非常微妙，「那個畫面，其實比表決結果本身還諷刺。」

伍麗華感慨表示，看著邱慧洳委員在三讀發言時站得離麥克風遠遠的，聲音輕微、面無表情，似乎不願讓自己的發言被正式留下紀錄，讓她深刻體會到「在國會裡最難受的，不是輸，而是明明知道自己原本相信什麼，最後卻不得不按下另一個按鈕。

伍麗華表示，表決結束後，國民黨團總召傅崐萁向民眾黨立委說「你們做對了」。（擷取自伍麗華臉書）

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